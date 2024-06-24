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高球／女子PGA錦標賽梁熙英奪冠 錢珮芸獲奧運門票

中央社／ 台北24日電
錢珮芸可望取得奧運參賽資格。 法新社
錢珮芸可望取得奧運參賽資格。 法新社

LPGA年度5大賽之一的女子PGA錦標賽今天結束最終回合，韓國女將梁熙英以低於標準7桿的281桿奪冠，至於台灣女將唯一晉級的錢珮芸，以並列第35名作收，也確定收下奧運門票。

根據巴黎奧運女子高爾夫的參賽規定，積分排名計算至今天為止，明天國際高爾夫總會（InternationalGolf Federation，IGF）就會正式公告，世界排名前15名外每個國家最多取2人參賽，而台灣目前除了「一姐」錢珮芸確定獲得參賽資格外，另一張門票很有可能由徐薇淩拿下。

女子PGA錦標賽台灣共有錢珮芸、徐薇淩、曾雅妮、程思嘉等4人參賽，前2回合打完僅錢珮芸順利晉級，在最後2天賽事，錢珮芸繳出73、75桿，最終以高於標準7桿的295桿、並列第35名作收。

根據IGF在6月17日公布的世界排名，錢珮芸以世界排名第95穩居台灣一姐，而這場女子PGA錦標賽後，更無人能憾動她的排名，等於確定先搶下1張巴黎奧運門票。

至於延後到今天才完賽的日巡賽蒙達明盃（EarthMondahmin Cup），台灣新秀吳佳晏最終以並列第47名作收，所獲得的世界排名積分應無法超越徐薇淩成為「台灣二姐」。

錢珮芸 高爾夫

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