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溫網／墨瑞打不打尚未決定 ATP悄刪「退賽」文

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
墨瑞日前退出草地女王賽，是否參加溫網成疑。 路透
墨瑞日前退出草地女王賽，是否參加溫網成疑。 路透

英國網球名將墨瑞還沒決定參不參加今年的溫布頓錦標賽（Wimbledon），儘管主管機關世界職業網球協會（ATP）先前宣稱，兩度在溫網男單封王的墨瑞已退出這場大滿貫賽事。

法新社報導，ATP稍早在其社群媒體平台X官方帳號宣布，這位37歲的前球王昨天接受背部手術後，已退出溫網。

ATP稍早表示：「墨瑞（Andy Murray）接受脊椎囊腫手術後，讓人遺憾地退出了溫布頓。」

但ATP隨即刪除這則訊息，讓人對這位2013年和2016年溫網男單冠軍的健康狀況產生問號。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）稍早也報導墨瑞將缺席溫網。

溫網將於7月1日開打，墨瑞還得和時間賽跑，才趕得及下個月的巴黎奧運。這位蘇格蘭好手是兩屆奧運男單金牌得主。

溫網抽籤將於28日舉行，墨瑞考慮的時間已經不多，但英國台維斯盃（Davis Cup）代表隊隊長史密斯（Leon Smith）表示，墨瑞尚未做出決定。

史密斯今天告訴英國廣播公司（BBC）：「我在社群媒體上看到這些報導，但我了解的不是這樣。」

「這消息來自同一個來源，並產生了連鎖反應，很多人都在通報此事，但我知道的不是這樣。」

史密斯並說：「他（墨瑞）是在昨天動了手術，現在就看看狀況發展如何。就我所知，他還沒有做出決定，讓我們祝安迪（墨瑞）一切順利。」

台維斯盃 溫布頓 溫網

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