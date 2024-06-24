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歐國盃／球迷闖入球場與C羅合照 歐足聯加強安全措施

中央社／ 綜合外電報導
球迷闖入球場C羅合照。 美聯社
球迷闖入球場C羅合照。 美聯社

在幾名球迷闖入球場試圖與葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）合照後，歐洲足球總會（UEFA）將在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）接下來的比賽中加強安全措施。

歐洲國家盃22日在德國多特蒙德（Dortmund）舉行F組的比賽中，現年39歲的葡萄牙前鋒羅納度與1名闖進球場的小男孩合影，但至少有5球迷也試圖這樣做，這惹火了羅納度。葡萄牙終場以3比0擊敗土耳其。

歐洲足球總會今天告訴法新社：「體育場、球場和球隊設施的安全和保障是歐洲足球總會的終極優先事項。」

「為此，體育場館將部署額外的安全措施，以進一步滿足賽事要求，並防止此類事件發生。」

1名保全在試圖阻止1名球場入侵者接近羅納度時，撞上巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）。

葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）說，幸運的是，衝進球場的球迷只是想和球星合照。

馬蒂內茲說：「這是一個令人憂心的問題，因為今天我們很幸運，球迷們的意圖良善。」

「如果心懷不軌，那將是一個非常困難的時刻…也許我們應該告訴球迷：這是不適當的行為。」

歐洲足球總會說，任何闖入比賽場地的觀眾都將被趕出體育場，禁止進場觀看其餘的比賽，並面臨「以非法侵入為由所提起的正式刑事訴訟」。

葡萄牙輕鬆擊敗土耳其，以歐國盃F組龍頭之姿闖進16強。

C羅 歐國盃 歐洲國家盃

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