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讚揚現代奧運之父 IOC主席：法國可以感到驕傲

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會主席巴赫（講台中）今天表示，法國應該為「現代奧運之父」古柏坦感到驕傲。 法新社
國際奧林匹克委員會主席巴赫（講台中）今天表示，法國應該為「現代奧運之父」古柏坦感到驕傲。 法新社

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，法國應該為「現代奧運之父」古柏坦（Pierre de Coubertin）感到驕傲，即便他針對婦女和殖民主義的觀點招致批評。

法新社報導，法國貴族古柏坦於19世紀末期復興古希臘奧運會傳統，創辦國際奧林匹克委員會（IOC），距今正好130年。

然而，巴黎奧運主辦單位卻對古柏坦避而不談，官方文件對他的著墨也是屈指可數，引發古柏坦家族的抱怨。

巴赫今天在巴黎的梭爾邦大學（SorbonneUniversity）對聽眾說：「他創建的奧林匹克運動會和體育制度，已經通過了時代的考驗。」

巴赫又說：「這就是為什麼法國可以為古柏坦及他的成就感到驕傲。」

巴赫今天出席梭爾邦大學為紀念國際奧會創立130週年而舉辦的古柏坦緬懷音樂會。但法國體育部長和巴黎市長均未出席。

古柏坦雖因致力透過體育促進和平與國際合作而受到讚譽，但在批評人士眼中，這位知識菁英和多產作家是性別歧視者、階級勢利者，並對歐洲文明持有種族主義觀點。

但巴赫敦促觀察家以古柏坦所處時代的價值觀來評判他，說古柏坦是位「和平運動家」，對抗當時歐洲高漲的民族主義浪潮。

巴黎奧運即將於7月26日舉行開幕式。

運動家

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