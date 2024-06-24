羽球專題／國內賽事多但同質性高 青少年選手「出不去」

曾擔任214周羽球「世界球后」的戴資穎，巴黎奧運後即將高掛球拍，台灣女單少了指標女將下，接班問題浮上檯面。培育出多位國手的大同高中羽球隊教練林峻永認為，台灣選手太晚投身國際賽，國內比賽「同質性」又太高，跳脫青少年賽制才有機會在競爭激烈的國際賽場突圍。

大同高中羽球隊從民國88年就成立，國內女單「二姊」宋碩芸、排名第3的許玟琪和列第4位的白馭珀，都是大同校友，取得巴黎奧運混雙唯一資格的台將組合葉宏蔚／李佳馨也是大同出品。

林峻永指出，台灣一直有具有潛力的青少年選手，但國內賽制太封閉，「同質性的比賽太多，像高中有全中運、高中盃、青少年排名賽、排名賽，協會很少讓甲組選手可以跨級挑戰甲組以上的選手，一年可能只有排名賽，比例還太少。」林峻永認為，同年齡、同屬性賽事太多，讓選手少了磨練和參加跨級賽事機會，若能精簡或設計更完善制度，讓有實力的選手可以往成人賽制挑戰，才能提早為征戰國際布局。

國內排名賽有分乙級和甲級，升上甲級對許多青少年選手是里程碑，戴資穎早在國小就升上甲組、15歲就開始參加國際賽，跳脫傳統的國內機制，成為新科奧運國手的李佳馨也是16歲就開始打國際賽，青少年賽事只有參加亞青、世青賽以及青年奧運。

林峻永表示，甲、乙級制度就是跳脫青少年賽制，隊上高一的廖元琪就是國中就升上甲組，建教合作的中租球團看好這批年輕選手的發展性，已經安排賽事計畫，讓小將們先透過國際挑戰賽、未來系列賽等比賽爭取積分，為之後銜接更高層級國際賽提前布局。

出生羽球世家的李佳馨，最初是單打選手，但女雙、混雙也要兼項，最誇張時是三個項目都要參加，後因膝蓋手傷、髖部開刀才放棄單打，專攻雙打，今年和葉宏蔚一起拿下巴黎奧運混雙資格。