羽球專題／戴資穎巴黎奧運最後一舞 女單誰能接棒？

從15歲開始征戰國際賽，剛迎接30歲生日的我國羽球指標選手戴資穎下月巴黎奧運將迎接「最後一舞」，她的退休倒數也讓國內女將後繼無人狀況再被凸顯，小戴退役後的「陣痛期」再所難免，且要「痛多久」，恐怕也很難有答案。

2018年雅加達亞運，中華羽球隊奪下史上最佳的1金1銀2銅成績，金牌就是小戴女單打下；2020東京奧運中華羽將更迎接隊史最高峰，包括黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋奪金，小戴也打進最終戰並帶回銀牌，但不像台灣男雙百花齊放，女單世界前15名近10年都只有小戴一人。

把女單排名拉長到世界前50，中華隊連同世界第3的小戴在內，總共只有5名選手，分別是24名的宋碩芸、29名的許玟琪、30名的白馭珀和43名的邱品蒨，5人中最年輕的邱品蒨也已25歲。目前女單世界前100名的台灣女將也僅10人，還可以稱為新生代的黃宥薰排名79，21歲的全大運金牌黃瀞平排名94，想參加BWF超級500以上的大賽幾乎沒有機會。

反觀其他東亞國家，日本17歲新星宮崎友花世界排名26，印尼18歲的瓦爾多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）世界排名25、先前澳洲公開賽打進決賽才敗給大堀彩，更顯台灣斷層問題。

中華羽球協會訓輔委員蕭博仁坦言，不只女單，女雙在曾經的世界球后簡毓瑾／程文欣拆夥後，就已陷入長時間黑暗期，現在小戴準備退役，可以預料2026年名古屋亞運女子羽球成績不會好，不過中華羽協已經有意識女將斷層問題，目前已經有推動以女單和女雙為主的青少年培育計畫，預計會以15、16歲的潛力女將為主體，聘請專業教練、特別拉出來集訓。