曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

中華台北曲棍球代表隊6月13日至23日啟程新加坡參加2024年亞洲青年曲棍球總會盃（Asian Youth Hockey Federation Cup），女子隊在最後一場循環賽中以10：0擊敗香港隊，勇奪冠軍，男子隊銅牌戰正規賽中以2：2平手進入PK賽，可惜以2：3敗給泰國隊，獲得第4名。

女子曲棍球隊在本屆賽事7個國家參賽並採循環賽制，一路過關斬將，預賽以10：1擊敗地主新加坡隊、以12：0擊敗斯里蘭卡隊，以3：0擊敗孟加拉隊，以5：0擊敗印尼，22日以5：0贏得泰國，最後一場最重要的賽事中，以10：0及輕取香港隊，以6連勝戰績摘下金牌，在台灣小眾市場有如此佳績實屬不易。

Player Of the Match

WANG Yu Chiu

#02

Country Chinee Taipei

Chinese Taipei vs Hong Kong China

Womens Junior AHF Cup Singapore 2024#JAHFCUP2024#asiahockey pic.twitter.com/5YOj2FOp5N — Asian Hockey Federation (@asia_hockey) 2024年6月23日

值得一提的是，中華台北女子曲棍球隊在本屆賽事中的循環賽中，以6戰全勝的成績奪冠，締造平了隊史新猷，為中華台北曲棍球運動的發展篤定了最重要戰績。

男子曲棍球隊在本屆賽事11國家參賽並分小組進行預賽，男子隊表現也相當出色，小組賽中以8：0擊敗伊郎隊、以7：0擊敗香港隊，以7：2戰勝哈薩克隊，以6：1擊敗阿曼，4連勝佳績篤定進入4強，小組賽預賽最後一場將與中國隊拚奪分組第一，但氣力用盡以2：6敗給中國隊，以小組第二之姿晉級。

中華台北曲棍球代表隊女子隊擊敗香港隊，勇奪冠軍。圖／中華民國曲棍球協會提供

4強賽中，中華台北隊以1比5不敵孟加拉隊，未能晉級決賽。

銅牌戰中，中華台北隊面對泰國隊，在比賽一開始就取得兩球領先；下半場，泰國隊展開反攻，連續追回兩球，終場2：2平手進入PK賽中，最終中華隊PK賽最終以2：3敗陣，獲得第四名。

中華台北曲棍球代表隊男子隊銅牌戰敗給泰國隊，獲得第4名。圖／中華民國曲棍球協會提供

中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助表示，男子與女子代表隊在本屆賽事中的表現令人振奮，尤其是女子隊奪得冠軍，更是創平歷史新猷，近幾年培育潛力優秀計畫之重大成果。他期許中華台北曲棍球隊能再接再厲，在國際賽事中爭取佳績。