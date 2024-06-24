歐國盃／匈牙利最後1分鐘進球保生機 蘇格蘭淘汰出局

索博思（Kevin Csoboth）今天在下半場傷停補時最後一分鐘進球，助匈牙利以1比0擊敗蘇格蘭在歐國盃A組搶下第3位置，保有晉級16強淘汰賽的機會。蘇格蘭則是確定遭到淘汰。

這場在德國斯圖加特（Stuttgart）舉行的比賽下半場發生令人震驚的意外，匈牙利前鋒瓦爾加（BarnabasVarga）在第68分鐘和蘇格蘭門將相撞，瞬間倒地不起，需要緊急協助。匈牙利隊員們在他四周以毯子當屏幕遮擋，臉上表情十分凝重。瓦爾加最後被擔架抬下場。

匈牙利足球協會在今天比賽結束後表示，瓦爾加送醫後目前「情況穩定」。

這起事件讓人想起，丹麥國腳艾利克森（ChristianEriksen）2021年在丹麥首都哥本哈根舉行的歐國盃B組與芬蘭之戰中曾因心臟驟停倒地，丹麥隊員們當時同樣繞著艾利克森圍成一圈，讓醫療人員執行心肺復甦術（CPR）。

索博思賽後慶祝贏球時，舉起了瓦爾加的球衣，並將進球獻給了他。

匈牙利中場薩萊（Roland Sallai）說：「毫無疑問，我們在比賽最後15到20分鐘的那段時間都是為他而戰。我們想為他贏得勝利，我們將勝利獻給他。」

本屆歐國盃A組中，德國1比1與瑞士踢平後位居龍頭，瑞士則是排在第2，兩隊已確定晉級16強淘汰賽。至於排名第3的匈牙利則要看其他組的賽果，才能知道是否可以晉級。

今天輸球的蘇格蘭則是以日前與瑞士踢平拿下的1分積分墊底，確定遭到淘汰。蘇格蘭1996年至今未曾在歐國盃開胡。

匈牙利從2022年11月至今年3月為止，已連14戰不敗，這讓他們帶著更高的期待來到歐國盃，上一次的歐洲足球總會國家聯賽（UEFA Nations League）他們還曾兩度擊敗英格蘭，並在客場踢贏德國。

但他們這次歐國盃連兩戰失利，信心大受打擊，也使得匈牙利今天非贏蘇格蘭不可，才能保住晉級的一線生機。