足球／安聯小小世界盃台南站 U15天晴俱樂部首晉複賽
2024安聯小小世界盃23日展開台南站預賽，今年台南站共有123隊報名，總參賽人數超過1300人，由於安聯人壽這幾年在台南的基層足球經營上相當用心，台南當地許多家庭也逐漸能接受足球運動的發展，因此安聯小小世界盃連續好幾年報名都是非常熱烈。
安聯人壽卓越業務區副總王靜雯在預賽開幕致詞時表示，近幾年的確發現有發現大台南區的足球俱樂部越來越普及。小朋友學習的熱情與氛圍也逐漸熱絡，透過迷你足球協會的推廣與經營、再加上足球關懷列車在許多偏鄉地區的推廣，其成果已在台澎金馬多點開花逐漸受到國人重視，在各級別的分齡賽制中已能接軌至競技階段，希望透過每年的金盃球隊中挑選適合且具潛力的數名球員，送至德國的拜仁慕尼黑球隊參觀並接受訓練營的潛力訓練，未來也希望台南所有家庭都能將足球運動文化深入每個家庭。
在U6組中來自勁寶兒唯馨獵豹的李愷祐，受到哥哥李愷晏的影響也加入球隊，雖然剛學習一年多。不過已經有三次出賽經驗，這對雙胞胎的媽媽表示自從開始展現自信心，也逐漸培養出團隊榮譽觀念，甚至回到家後兄弟倆都迫不及待向父母分享足球場上的點點滴滴。
在比賽中以守門員之姿出賽的U8組東門城俱樂部方子諺，在PK賽中奮力擋下2球，讓在場觀眾為之驚艷，據方媽媽表示，方子諺非常喜歡當守門員的感覺，他覺得能擋下對方的射門為球隊做出貢獻相當有成就感。
方子諺三歲開始接觸足球，至今已有5年球齡，學習踢球過程中不但食慾大增，且培養出同齡層小孩難得的責任感，且都照著教練提供的訓練內容踢球，最近開始增加肉類攝取，方子諺說：「因為媽媽說這樣可以長得高又壯！」
U15組的嘉義市天晴足球俱樂部今年首次成軍，第一次報名賽事就幸運中籤，守門員邱士榮更是將生涯首次的正式足球處女賽獻給了安聯小小世界盃，國小一年級便已久聞天晴五人制足球俱樂部在嘉義頗負盛名，想藉著加入球隊的機會增加自己的球技及觀念，吸收更多實戰經驗，最愛的球星是C羅，也希望有機會拿到金盃去德國朝聖。
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