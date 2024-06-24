足球／安聯小小世界盃台南站 U15天晴俱樂部首晉複賽

2024安聯小小世界盃23日展開台南站預賽，今年台南站共有123隊報名，總參賽人數超過1300人，由於安聯人壽這幾年在台南的基層足球經營上相當用心，台南當地許多家庭也逐漸能接受足球運動的發展，因此安聯小小世界盃連續好幾年報名都是非常熱烈。

安聯人壽卓越業務區副總王靜雯在預賽開幕致詞時表示，近幾年的確發現有發現大台南區的足球俱樂部越來越普及。小朋友學習的熱情與氛圍也逐漸熱絡，透過迷你足球協會的推廣與經營、再加上足球關懷列車在許多偏鄉地區的推廣，其成果已在台澎金馬多點開花逐漸受到國人重視，在各級別的分齡賽制中已能接軌至競技階段，希望透過每年的金盃球隊中挑選適合且具潛力的數名球員，送至德國的拜仁慕尼黑球隊參觀並接受訓練營的潛力訓練，未來也希望台南所有家庭都能將足球運動文化深入每個家庭。

在U6組中來自勁寶兒唯馨獵豹的李愷祐，受到哥哥李愷晏的影響也加入球隊，雖然剛學習一年多。不過已經有三次出賽經驗，這對雙胞胎的媽媽表示自從開始展現自信心，也逐漸培養出團隊榮譽觀念，甚至回到家後兄弟倆都迫不及待向父母分享足球場上的點點滴滴。

在比賽中以守門員之姿出賽的U8組東門城俱樂部方子諺，在PK賽中奮力擋下2球，讓在場觀眾為之驚艷，據方媽媽表示，方子諺非常喜歡當守門員的感覺，他覺得能擋下對方的射門為球隊做出貢獻相當有成就感。

方子諺三歲開始接觸足球，至今已有5年球齡，學習踢球過程中不但食慾大增，且培養出同齡層小孩難得的責任感，且都照著教練提供的訓練內容踢球，最近開始增加肉類攝取，方子諺說：「因為媽媽說這樣可以長得高又壯！」