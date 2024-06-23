柏林女網／不敵中國金花組合 詹皓晴錯過本季第3冠

我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）柏林女網賽勇闖決賽，今天最終戰面對中國大陸組合鄭賽賽／王欣瑜，第二盤3度破發成功，但自己發球局卻也失守，最終以2：6、5：7錯過合作第2冠，也讓中國「金花」組合迎接合拍第一座金盃。

柏林女網賽屬於WTA 500系列賽，總獎金80萬2237歐元，台俄組合第二輪逆轉拍下頭號種子組合美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）後持續闖關，打進決賽已經保底24970歐元的亞軍獎金，今天再朝41210歐元冠軍獎金發起挑戰。

台俄組合決賽面對中國「金花」組合，開賽第4局詹皓晴的發球局失守，加上錯過第7局破發機會，以2：6讓出首盤。

第二盤王欣瑜第一個發球局就被台俄組合把握，但第4局詹皓晴發球局也遭破發，接續雙方更進入互破大戰，第9局王欣瑜發球局再失守，但台俄組合盤末發球局也沒保住，加上第12局詹皓晴的發球局又遭破發，讓中國組合以7：5驚險收下勝利和冠軍獎盃。