排球／U18亞青勇奪季軍 中華隊搶下U19世青賽資格

亞洲U18女排錦標賽今天在泰國落幕，中華女排一路闖進4強，雖然4強戰敗給強敵日本，但今天季軍戰成功以25：17、25：21、25：23力挫地主泰國，收下季軍，也取得明年世界U19女排錦標賽資格。

5月初展開集訓的中華女排，平均身高僅168公分，是今年U18亞青女排所有隊伍唯一不及170公分隊伍，中華女排教練林雍順透露，為了讓大家磨合，他先是告訴來自各隊球員們自己的教法，獲得球員認同後再加強訓練。

中華女排預賽先後對上印度、韓國、澳洲，不只3戰全勝還1局未失，特別是面對南韓直落3勝出，甚至讓韓國陣中192公分主將鄭雅凜只拿4分。林雍順點出，情蒐幫了很大的忙，每場比賽都能透過情蒐針對對手弱點從發球開始限制，像對韓國正是這策略奏效，讓對方主將打不了攻擊。

取得分組第1晉級複賽，中華女排在保有對韓國1勝優勢下，即便敗給中國大陸，靠著打敗25：19、25：13、25：18打敗伊朗，成功闖入4強，把U19世錦賽門票直接搶到手。

林雍順表示，世青賽門票得來不易，這批U18女將是大家公認最沒有身材優勢，賽前不被看好可以達成目標，卻展現比以往都還穩的接發球、防守能力。

4強戰中華女排不敵日本，不過今天季軍戰重拾士氣，在滿場泰國球迷面前讓地主吃癟，搶下這屆U18亞錦賽季軍，並進軍明年7月U19世錦賽。陣中主攻手陳品宇幾乎場場比賽都貢獻至少10分，她表示，對泰國就像是鏡像對決，雙方都沒有太突出攻擊手，能夠贏球非常不容易，特別第3局最多還陷入16：20落後。

陳品宇也是林雍順心中MVP，林雍順表示，這批U18球員只有陳品宇跟張庭瑋有國手經驗，12人中有10人沒出國比賽過。陳品宇說：「很開心能前進世界，有感覺到自己在比賽中打得更成熟。」陣中得分表現僅次於陳品妤的攻擊手曾予柔也說：「這是我第1次入選國手，這機會很不容易，特別是能夠打敗泰國，因為他們觀眾很多，贏下來真的很爽，我們都相信著自己。」