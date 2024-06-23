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高雄羽賽／感動落淚！李佳豪奪巡迴賽首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪。高雄羽球大師賽提供
李佳豪。高雄羽球大師賽提供

延續火熱近況，世界排名31的男單好手李佳豪，今天在高雄羽球大師賽最終日賽程為地主留下金盃，男單決賽他以21：15、21：12力退世界排名61的馬來西亞對手詹俊為後，更激動倒地落淚，感動迎接生涯第一座BWF巡迴賽冠軍。

25歲的李佳豪來自羽球世家，姊姊是新科巴黎奧運國手李佳馨，爸爸李謀周、媽媽陳曉莉過去也都是全國冠軍，今年他先在BWF超級500的澳洲公開賽打進4強、打出突破表現，回到台灣再連戰皆捷，成為男單爭冠的地主希望。

今天面對詹俊為，李佳豪3：6落後下連趕5分逆轉，第二局10：9時打出連拿7分攻勢奠定勝基，最終歷時33分鐘拿下勝利，除是生涯第2冠，更是第一座巡迴賽等級冠軍，寫下生涯新里程碑。

高雄大師賽屬於BWF超級100系列，今天5個單項決賽都有地主代表，女雙宋碩芸／余芊慧雖以14：21、18：21不敵印尼米安托羅（Jesita Putri Miantoro）／費比（Febi Setianingrum），亞軍成績仍寫本季最佳。

壓軸登場的男雙「台灣內戰」，同是土銀的張課琦／陳信遠和陳子睿／林煜傑上演3局激鬥，首度合拍的張課琦／陳信遠上演驚奇，以19：21、21：16、22：20逆轉奪冠，為今年高雄大師賽完美作結。

李佳豪 李佳馨 羽球

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