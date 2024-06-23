高雄羽賽／寶島內戰逆轉白馭珀 許玟琪奪巡迴賽首冠
連2年登場的高雄羽球大師賽今天女單決賽上演「寶島內戰」，「中租學霸」許玟琪上演後來居上戲碼，以22：20、21：18力退合庫白馭珀，迎接生涯第一個BWF巡迴賽金盃，也是本季第一座后冠，順利為地主留下金盃。
高雄大師賽屬於BWF超級100賽事，今天進行的5項決賽都有台將，女單和男雙更都上演「內戰」，確定將冠軍留在台灣。
先登場的女單決賽，列第2種子的許玟琪和第3種子的白馭珀正面對決，首局白馭珀先取得領先，但帶著11：7優勢進入技術暫停後陷入亂流，反被許玟琪連拿6分逆轉。白馭珀14：19雖也有連拿5分攻勢追平比分，且瓦解許玟琪第一個局點，但最後出現判斷失誤，讓許玟琪驚險以22：20先下一城。
第二局前段分數緊咬，白馭珀4：5落後時，在被動下以背後擊球將球打過網，許玟琪回球反而出現掛網失誤，讓得分的白馭珀都忍不住露出笑容，不過扳平比數的白馭珀接續失誤增加，最多陷入11：18落後，局末一波連拿6分小高潮雖將差距縮小到1分，逆轉仍差一步，讓許玟琪以21：18奪下本季首冠，進帳7500美金冠軍獎金，亞軍的白馭珀獲得3800美金亞軍獎金。
女單決賽是今天第2項登場的決賽，率先進行的混雙決賽，列頭號種子的寶島組合胡綾芳／楊博軒以18：21、13：21敗給泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／傑妮查（Jhenicha Sudjaipraparat），錯過合作首冠。
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