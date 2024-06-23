快訊

起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

不是所有食物都適合 食譜網站分享4種食材千萬別用鑄鐵鍋烹煮

歐國盃／比利時擊退羅馬尼亞 E組4隊積分相同

中央社／ 綜合外電報導
首戰爆冷的比利時，想要晉級仍得加把勁。 歐新社
首戰爆冷的比利時，想要晉級仍得加把勁。 歐新社

蒂利曼斯（Youri Tielemans）今天在比賽開踢後73秒就進球，率比利時2比0擊敗羅馬尼亞，這讓歐國盃E組4隊各踢完兩戰後，戰績同為1勝1敗、積分也都是3分。

比利時小組賽首戰爆冷0比1輸給斯洛伐克，今天若再吞敗恐將遭到淘汰，所幸他們一開賽就進入狀況，迅速要到領先。

之後，德布勞內（Kevin De Bruyne）又在比賽第80分鐘為比利時攻進第2球，除讓他們鎖定勝利，也讓他們暫時排在分組第2。

今天的比賽結束後，E組羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克、烏克蘭全部都踢了兩場比賽，戰績同為1勝、1負，積分也都是3分。羅馬尼亞因為進了3球而暫居分組第1，比利時前一戰只丟1球，加上今天攻進兩球，因此排名暫居第2。

E組最終會由哪兩隊晉級到淘汰賽階段的16強，目前仍未明朗。小組賽最後的兩場比賽將於26日進行，屆時比利時將對上烏克蘭，羅馬尼亞則將遭遇斯洛伐克。

比利時在國際足球總會（FIFA）所做的世界排名上高居第3，17日卻爆出歐國盃史上最大冷門，以0比1敗給當時世界排名48的斯洛伐克。

目前世界排名47的羅馬尼亞今天積極應戰，想踢出E組另一場冷門，但比利時這一役不再當紙老虎，以優越實力分出勝負。

比利時隊長德布勞內說：「跟對斯洛伐克一戰的感覺一樣，我們踢得很好，不同的是，今天進了球，且贏得比賽。」

「我們犯了些錯誤、丟掉一些機會，但我們對自己的表現感到滿意，無論是進攻或防守都是。」

歐國盃 比利 老虎

延伸閱讀

歐國盃／葡萄牙輕取土耳其奪F組第1 挺進歐國盃16強

歐國盃／烏克蘭首勝澤倫斯基電賀 法國缺姆巴佩踢平荷蘭

布魯塞爾直飛上海 復航

歐國盃／排名相差45！ 斯洛伐克爆冷勝比利時創史詩級下剋上

相關新聞

哈雷網賽／草地也可以！新球王辛納闖決賽寫生涯新里程碑

以「世界球王」身分參加的第一場賽事，義大利名將辛納就打進哈雷草地賽決賽，這也是他生涯首度打進草地賽事決賽，最終戰將和荷蘭...

伯明罕女網／57分鐘拍下決賽門票 謝淑薇將爭第35冠

挑戰伯明罕女網第3冠的我國網球「一姊」謝淑薇，台灣時間今天凌晨和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再下一城，...

歐國盃／比利時擊退羅馬尼亞 E組4隊積分相同

蒂利曼斯（Youri Tielemans）今天在比賽開踢後73秒就進球，率比利時2比0擊敗羅馬尼亞，這讓歐國盃E組4隊各...

歐國盃／葡萄牙輕取土耳其奪F組第1 挺進歐國盃16強

葡萄牙今天在歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）小組賽階段以3比0大勝土耳其，以F組龍頭之姿闖進淘汰賽階段的16強...

柏林女網／詹皓晴攜手俄羅斯搭檔爭冠

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在WTA柏林女網賽女雙4強，以6比4、6比3淘汰捷克組合斯尼科娃與諾斯科娃，...

羽球／高雄大師賽 台灣女單、男雙金包銀

台灣選手白馭珀今天在高雄羽球大師賽女單4強賽，以2比1擊敗自家人黃宥薰，將與許玟琪爭冠，而男雙張課琦與陳信遠、陳子睿與林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。