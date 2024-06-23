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伯明罕女網／57分鐘拍下決賽門票 謝淑薇將爭第35冠

伯明罕女網／57分鐘拍下決賽門票 謝淑薇將爭第35冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣網球好手謝淑薇。（美聯社）
台灣網球好手謝淑薇。（美聯社）

挑戰伯明罕女網第3冠的我國網球「一姊」謝淑薇，台灣時間今天凌晨和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再下一城，4強賽直落2擊敗美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），決賽門票到手，將尋求本季合作第3座金盃。

淑薇本周世界排名從第2小降一席，但和目前女雙球后梅騰絲仍是大會頭號種子，首輪總共只失2局就晉級，第二輪賞給對手「鴨蛋」，今天4強賽仍打得強勢，僅僅花57分鐘就以6：1、6：2迎接勝利。

這場勝利代表謝淑薇將迎接生涯第50場WTA巡迴賽女雙決賽，過去她已奪下34冠，包括兩度在伯明罕登頂，2012年摘下首冠是和匈牙利芭波絲（Timea Babos）共享榮耀，2019年是和剛退役的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，今年重返爭冠行列，將和梅騰絲尋求澳網及印地安泉女網賽後的本季第3冠。

伯明罕女網屬於WTA 250等級賽事，總獎金26萬7082美金，頭號種子決賽將和日本加藤未唯／中國張帥對決，爭奪金盃和12820美金的冠軍獎金。

史翠可娃 澳網 謝淑薇

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