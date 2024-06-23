柏林女網／詹皓晴攜手俄羅斯搭檔爭冠

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在WTA柏林女網賽女雙4強，以6比4、6比3淘汰捷克組合斯尼科娃與諾斯科娃，晉級冠軍賽。

在德國舉行的柏林女網賽屬世界女子職業網球協會（WTA）500等級，詹皓晴與俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）本週繼續攜手，為7月登場的草地大滿貫溫布頓網球錦標賽暖身。

「台俄聯軍」本週表現超猛，包括8強賽歷經3盤大戰，成功扳倒頭號種子美國選手馬蒂內茲（NicoleMelichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（EllenPerez），闖進4強，今天與捷克組合斯尼科娃（Katerina Siniakova）與諾斯科娃（Linda Noskova），爭奪決賽門票。

「台俄聯軍」在度過第2局化解3個被破發點，有驚無險保發，雙方一路僵持至盤末，「台俄聯軍」靠著在第9局攻破對手發球局取得關鍵超前，以6比4率先搶下首盤。

次盤開賽「台俄聯軍」連保帶破連拿2局，並在盤末再度破發，最終以6比3拿下勝利，繼4月斯圖加特女網賽稱后後，再度勇闖決賽，將與中國組合王欣瑜與鄭賽賽爭冠。