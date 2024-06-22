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羽球／高雄大師賽 台灣女單、男雙金包銀

中央社／ 台北22日電
白馭珀。 中新社
白馭珀。 中新社

台灣選手白馭珀今天在高雄羽球大師賽女單4強賽，以2比1擊敗自家人黃宥薰，將與許玟琪爭冠，而男雙張課琦與陳信遠、陳子睿與林煜傑雙雙會師決賽，提前確保女單、男雙金包銀。

超級100系列高雄羽球大師賽，總獎金10萬美元（約新台幣326萬元），今天進行各組4強賽程。

世界排名29的許玟琪這次在高雄大師賽一路過關斬將，搶下本季首張4強門票，今天出戰排名第47的印尼選手戴維（Komang Ayu Cahya Dewi）。

許玟琪首局克服最多6分落後，以22比20逆轉拿下，次局則浪費13比10領先機會，一口氣連丟6分，以18比21將次局拱手讓人。

許玟琪決勝局則在14比9領先時，對手退賽，由許玟琪收下決賽門票。

另一場女單4強賽，白馭珀出戰黃宥薰，儘管首局先失，但隨後連追2局，最終以11比21、21比9、21比15在這場台灣內戰中勝出。

不僅女單提前預約金、銀牌，首度搭檔的男雙組合張課琦與陳信遠，這次上演驚奇，4強賽以2比1擊敗第4種子的馬來西亞組合劉航益與吳永昌，將與陳子睿與林煜傑在決賽會師。

另外，男單好手李佳豪上週在澳洲公開賽闖進4強，締造個人在超級500系列最佳成績，今天僅花34分鐘，以21比10、21比15淘汰王子維，和女雙宋碩芸與余芊慧、混雙楊博軒與胡綾芳分頭闖進決賽。

王子維 羽球 許玟琪

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