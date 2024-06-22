羽球／戴資穎寵粉舉辦簽名會 感謝球迷帶來正能量

台灣羽球天后戴資穎今天在閉關特訓的期間，仍抽空在高雄巨蛋舉辦粉絲簽名會，限量名額讓球迷最早從昨天中午就開始排隊，戴資穎感動表示，謝謝球迷每次都能帶來滿滿的能量。

已經宣布今年是「最後一舞」的戴資穎，從5月中就開始閉關特訓，順便治療自己的左膝傷勢，不但沒有出賽也鮮少公開露面。

高雄巨蛋目前正在舉行BWF超級100等級的高雄羽球大師賽，而戴資穎也為了持續推動家鄉的羽球風氣，由贊助商VICTOR舉辦這場球迷簽名會，只要粉絲穿上「TEAM TAI（挺戴）服飾」，就可獲得限量名額的簽名。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，已經很久沒有在台灣辦球迷簽名會，「所以今天一看到有這麼多人參加時，我真的也嚇了一跳，感謝球迷一直以來的支持，總會讓我有滿滿的能量，繼續為了巴黎奧運打拚。」

巴黎奧運預計7月26日開幕，今天現場球迷也製作各式各樣應援看板，為戴資穎的巴黎行送上最強力應援，而排隊人潮中，第一個球迷甚至昨天中午就來卡位。

世界羽球總會（BWF）高雄羽球大師賽今天進行各組4強賽，其中女單冠軍戰戲碼提前出爐，將由白馭珀對上許玟琪，也提前確定台灣能金包銀。