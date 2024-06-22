足球／FIFA人才發展計劃開幕 與足協共同深耕基層

中華民國足球協會近年來積極深耕基層，今年度中華足協成功申請參加國際足球總會推動的國際足總人才發展計劃（FIFA Talent Development Scheme，TDS），在全台各縣市與地方足委會合作設立新型態的訓練站培育新一代球員，今天TDS在新北市自強國小正式開幕，國際足總亞洲區技術顧問麥克（Mike Wong）也代表國際足總出席開幕儀式，國際足總發展總監溫格（Arsene Wenger）也特別錄製影片恭賀中華足協順利推展TDS。

在開幕儀式上，中華足協理事長王麟祥理事長說：「很高興FIFA願意資助這個計劃，目前TDS已經在新北、宜蘭、南投和屏東等縣市設立TDS訓練站，接下來會陸續推廣到全台灣各縣市。」

國際足總人才發展計劃經理，曾在亞洲足球數個國家擔任國家隊教練和技術總監的台灣女婿教練吳法悌說：「這次回來台灣有看到台灣球員這幾年的成長，但這些成長還不夠，TDS計劃的加入將可以協助球員們更快跟上世界的腳步。」

國際足總技術顧問麥克也說：「TDS計劃不只是針對球員，也是對教練的全面培育。FIFA今年也將會舉辦TDS的工作坊，在這邊我誠摯地邀請台灣的教練們參與。也預祝中華足協TDS計劃成功。」

中華足協參加國際足總推動的國際足總人才發展計劃，今天在新北市自強國小正式開幕。圖／中華足球協會提供

TDS計劃是中華足協與國際足總合作的人才發展計劃，目標在加強青少年的競技水準，並加深中華足協與台灣21個地方足委會的合作與連結。今年從2009到2011年出生的女足球員出發，再逐步擴展到2006到2012年出生的女／男足球員。

本年度TDS計劃將建立地區訓練站，透過建立地區教練網絡以及中華足協和地方足球委員會之間的直接聯繫、教練教育、球員人才庫監控與培養等三個面向，建立起全新有效的訓練方式與運動科學系統，並賦予球員更多的自由與責任。