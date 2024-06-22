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歐國盃／烏克蘭首勝澤倫斯基電賀 法國缺姆巴佩踢平荷蘭

中央社／ 萊比錫21日綜合外電報導
烏克蘭今天後來居上，以2比1擊敗斯洛伐克 新華社
烏克蘭今天後來居上，以2比1擊敗斯洛伐克 新華社

法國隊今天在姆巴佩缺陣下以0比0與荷蘭在歐國盃踢平；俄烏戰爭以來首次在國際賽亮相的烏克蘭，則是以2比1擊敗斯洛伐克拿下首勝，全隊欣喜若狂，總統澤倫斯基更是大力讚揚。

法新社報導，2024年歐洲國家盃（Euro 2024）D組賽事，法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在德國萊比錫（Leipzig）舉行的法荷大戰中坐在替補席且未上場。這名剛轉到皇家馬德里（Real Madrid）的法國名將在歐國盃首戰鼻子骨折後，被迫在本週訓練期間戴上面罩。

姆巴佩因鼻子骨折未上場。 路透
姆巴佩因鼻子骨折未上場。 路透

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）雖將姆巴佩排入比賽陣容，但選擇不讓這位明星前鋒上場冒險，因為法國隊幾乎篤定可以晉級。

法國中場曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）說：「姆巴佩當然是世界最好的球員之一，這樣的球員缺陣對我們來說是一種損失，但其他球員表現得非常好。」

荷蘭隊的塞門斯（Xavi Simons）認為在比賽還剩20分鐘時他破網成功，但邊後衛鄧佛里斯（DenzelDumfries）被判干擾法國隊門將麥尼安（MikeMaignan）。結果經影像輔助裁判，花了很長時間才判定荷蘭隊進球無效。

同樣在D組，波蘭於柏林（Berlin）舉行的比賽以1比3敗給奧地利。在法國與荷蘭踢平後，波蘭成了第一支出局的隊伍。

E組賽事方面，烏克蘭球員流下喜悅的淚水，因為歐國盃是全隊自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次參加的國際賽。烏克蘭今天後來居上，以2比1擊敗斯洛伐克，目前在小組中排名第2。

烏克蘭在首場比賽以0比3不敵羅馬尼亞後，今天展現出反擊氣勢。斯洛伐克的舒藍茲（Ivan Schranz）進球後，烏克蘭的夏帕倫科（Mykola Shaparenko）在下半場開始不久後，奮力將比數扳平。

烏克蘭的亞列姆丘克（Roman Yaremchuk）以替補身分出場，在這場於杜塞道夫（Duesseldorf）舉行的賽事攻入致勝球。這是烏克蘭本屆歐國盃首勝，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在社群媒體X發文慶賀。

澤倫斯基說：「各位做得好！」他認為比賽結果顯示烏克蘭可以「承受打擊並克服障礙」。

烏克蘭總教練雷布洛夫（Serhiy Rebrov）表示：「球員們在場上展現了烏克蘭精神，理應獲得這場勝利。」

姆巴佩 歐國盃

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