世壯運／暖身訓練營結合多項運動科技 給予選手國家級的輔助訓練

2025雙北世界壯年運動會將於明（114）年5月17日至30日登場，為使選手獲得專業訓練，世壯運辦公室自今（113）年3月起舉辦暖身營系列活動，共有152堂訓練課程及18場暖身賽事，並與眾多機構及民間單位提供參賽選手各項運動科技的國家級輔助訓練，此外，還為報名隊伍打造由專業教練安排專屬訓練的服務，使選手們能進一步提升競賽實力與團隊默契，做足準備迎接明年登場的賽事，為臺灣摘金奪銀。

世壯運暖身訓練營針對棒球項目，與全越運動XPORTS運動訓練系統合辦訓練課程，提供專項運科檢測、肌力體能、運動恢復防護訓練環境；而桃園市平鎮國民運動中心針對室內排球、羽球及桌球訓練課程提供光動反應系統與測力板等運動科學檢測；立槳SUP及龍舟訓練，由卡洛動SporTag提供學員配戴手環，追蹤訓練過程的軌跡及位置；另特別加開由AIGym采動科技提供專利的智能重訓設備，由AI量身訂製個人課程，即時監測與分析數據。

此外，世壯運辦公室也首度與數位發展部數位產業署合作，將於8月6日至8日開設6堂「XR飛靶射擊模擬訓練系統」體驗課程，由全球動力科技股份有限公司及中華民國射擊協會比照奧運飛靶比賽規則設計，讓選手配戴VR頭盔、定位器，使用擬真槍枝來熟悉正式比賽制度及瞄準、射擊、換彈等操作，及站位、射擊反應時間等技巧，訓練後將自動生成每回合的命中情況、命中率、反應速度及有無違規或警告紀錄的賽事報告。

世壯運暖身訓練營特為報名隊伍提供加值服務，根據實際需求與競賽目標，安排專業教練進行專屬訓練，凡是報名完成的隊伍，只須提供場地、設備及10人以上（含）訓練成員，訓練營將安排專業師資到場服務，協助隊伍進行專業訓練，進一步提升團隊默契及技術能力，為正式賽會做足準備。今（113）年度共提供18場次的申請名額，即日起開放填表申請（https://bit.ly/wmgteam）。

世壯運正如火如荼開放報名中，眾多選手摩拳擦掌、蓄勢待發，而為使選手們把握最後衝刺階段，世壯運辦公室積極與各單項協（總）會依循正式賽會分齡、分組及競賽制度，共同辦理多場暖身賽事。自7月起，依序有飛盤、空手道、射箭、羽球、柔道、定向越野及擊劍等，備戰明年2025雙北世界壯年運動會正式賽會。

詳細資訊請至「STRONG WIN 世壯運暖身訓練營」官網。

AIGym采動科技智能重訓設備。世壯運提供

全越運動棒球投擲檢測。世壯運提供

科技XR飛靶射擊模擬畫面。世壯運提供

科技XR飛靶射擊學員操作。世壯運提供

桃園市平鎮國民運動中心光動反應系統。世壯運提供