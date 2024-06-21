中華奧會撥出3000萬 推動團結基金計畫照顧基層選手

6月23日是國際奧林匹克日，為呼應國際奧會（IOC）於2020+5改革議題的精神與目標，中華奧會宣布將正式推動中華奧會團結基金計畫，以3000萬元專戶作為專用基金，照顧我國體育運動基層選手，秉持濟困扶危的理念，把資源給到最需要的人身上，讓優秀基層選手等能夠無後顧之憂地努力拚戰。

這次計畫同時也將提供機會給予社會中的弱勢族群，幫助他們能夠參與和體驗各種運動，落實運動平權、人人可運動、人人愛運動的理念；也期望能即刻幫助遇到急難的優秀選手及教練，協助他們度過人生的難關，同時持續推廣奧林匹克精神與價值，面對人生挑戰，永不放棄。

中華奧會選擇在今年的6月23日奧林匹克日前夕，宣布將推動此一計畫，希望幫助有需要的體育運動教練、選手們在面對挑戰時，仍能勇敢追夢；面對世界的紛亂，奧林匹克活動的正面價值，總是能夠化危機為轉機，在近幾年來挺過了新冠肺炎疫情的挑戰，成功參與了2021年舉辦的東京奧運，緊接而來的2024年巴黎奧運會，也將盛大展開！期許人類的團結與和平精神，可望在運動競賽中彰顯展現，藉由體育運動促進整體社會和諧，也是奧會一直以來秉持的目標與使命，身為國際奧林匹克大家族的一分子，在台灣更要持續推廣體育運動活動，以促使國人更加團結、使社會氣氛更加和諧。

中華奧會團結基金預定用途包括： 1、協助基層運動員相關支出。 2、協助弱勢團體參與運動相關支出。 3、協助優秀選手及教練急難所需相關支出。 未來更將會成立管理委員會進行管理及監督工作，務求讓基金的運用可以達到最佳效果。

中華奧會指出，此基金的設立，不僅為了促進全民健康、培養未來新一代年輕選手、促進社會和諧、社會安全的有力規劃，更是推動潛在運動產業發展和藉由體育提升我國國際形象的重要策略。期待中華奧會團結基金的設立，能夠拋磚引玉，並確實發揮作用，讓更多選手及團隊能夠受益，使台灣社會經由體育運動推展更加健康和進步。