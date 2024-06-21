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足球／美洲盃足賽 阿根廷衛冕開紅盤擊敗加拿大

中央社／ 亞特蘭大20日綜合外電報導
梅西(右)率阿根廷隊出征美洲盃。 美聯社
梅西(右)率阿根廷隊出征美洲盃。 美聯社

美洲盃足球賽（Copa America）今天開戰，尋求衛冕的阿根廷今天在美國亞特蘭大賓士體育館（Mercedes-BenzStadium）7萬多觀眾面前2比0擊敗加拿大開紅盤。

繼上週2024歐國盃足球賽於德國開打後，美洲最重要的足球賽事2024美洲盃也在美國登場，國際足球總會（FIFA）世界排名頂尖的阿根廷、巴西、哥倫比亞、烏拉圭等勁旅都參賽爭冠。

法新社報導，上半場兩軍都未能攻破對方大門。阿根廷第49分鐘由阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）破門先馳得點，但頭號球星梅西（Lionel Messi）今天準頭不佳、加拿大門將克瑞波（Max Crepeau）屢救險球死守，讓戰況緊繃，直到第88分鐘馬蒂內茲（LautaroMartinez）踢進保險分，阿根廷這一勝才告穩當。

雖然當今世界排名第一的阿根廷，在全場滿是淺藍白條紋球衣的球迷助威下贏得實至名歸，世界排名第48的加拿大單挑拿過15座美洲盃冠軍的對手，表現也堪稱出色。

在阿根廷尋找加拿大防守漏洞的同時，加拿大則不時在中場拚搶，為自己創造機會。戴維斯（AlphonsoDavies）、密勒（Liam Millar）都有在禁區內起腳，可惜被擋出，第30分鐘時布坎南（Tajon Buchanan）則錯失一個在亂軍中破門的機會。

梅西也再次達成新的里程碑，以35場出賽在今天這場開幕戰成為美洲盃史上出賽最多球員。36歲的梅西於上屆2021美洲盃決賽時，以34場出賽與已故智利知名門將利文斯通（Sergio Livingstone）並列美洲盃出賽最多。

自委內瑞拉的2007年美洲盃初亮相以來，梅西共征戰7屆。生涯拿過8次金球獎（Ballon d'Or）的梅西本屆可望樹立更多紀錄，包含再進4球就能追平已故同胞球星曼德斯（Norberto Mendez）與巴西的濟濟尼奧（Zizinho），同為17球並列美洲盃史上進球王。

若阿根廷能順利衛冕，梅西還能成為首位達成衛冕的隊長。

戴維斯 梅西 美洲盃

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