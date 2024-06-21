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柔道／楊勇緯奧運有望避開強敵 教練：相信是最好安排

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
楊勇緯（右2）、林真豪（左2）將再度征戰奧運舞台。記者劉學聖／攝影
楊勇緯（右2）、林真豪（左2）將再度征戰奧運舞台。記者劉學聖／攝影

目前在奧運積分榜上排名第1名的我國「柔道男神」楊勇緯，今年巴黎奧運將以第一種子身份登場，且在前段賽事將有望避開日本強敵永山龍樹，教練劉文等就直言，不論最終種子序為何，他相信都會是最好的安排。

楊勇緯上月在阿布達比世錦賽搶下銀牌創下生涯最佳成績後，也確定取得今年巴黎奧運柔道男子60公斤級的頭號種子，教練劉文等在今天的國訓中心奧運媒體日表示，相信最終籤表都會是最好的安排。

劉文等指出，依照目前排名楊勇緯與排名第6名的永山龍樹預計將會分列在上下半部籤表，雙方預計要到金牌戰才會碰頭，但在種子序還有可能發生變化的情況下，只能先求在當下的位置有最好的發揮。

劉文等表示，儘管外界給予楊勇緯的期待與壓力不小，但他認為愛徒準備得比別人都來得充足，加上日前在大滿貫賽與世錦賽已經把狀態調整出來，只要能夠繼續維持到奧運舞台，將會有不錯的發揮。

至於另外一名好手林真豪，儘管過去一段時間為了爭取洲際名額四處征戰，導致腰部與膝蓋都有傷勢，但在國訓中心醫生的協助處理下已經慢慢修復，加上所處量級的選手實力都較為平均，互相都有輸贏紀錄，也期待她能夠有亮眼表現。

林真豪也直言，相較於上屆東京奧運時各國選手都對她不熟悉，對自己的期許也只是把訓練的內容發揮出來，今年她也為自己設下站上頒獎台的目標，在日前前往日本體育大學以及連珍羚所屬會社進行訓練時，林真豪也特別尋找身材較為高大的選手來進行模擬訓練，期許在奧運能夠有更好的表現。

世錦賽 林真豪 楊勇緯

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