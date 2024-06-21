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歐國盃／西班牙擊敗義大利、英格蘭踢平丹麥 兩隊都晉16強

中央社／ 蓋爾森基興20日綜合外電報導
西班牙今天在B組重量級對決中以1-0踢走義大利，搶下16強淘汰賽席位 法新社
西班牙今天在B組重量級對決中以1-0踢走義大利，搶下16強淘汰賽席位 法新社

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）賽事，西班牙今天在B組重量級對決中以1-0踢走義大利，搶下淘汰賽席位；稍早英格蘭未能展現應有實力，在C組中是以1-1與丹麥握手言和。

法新社報導，歐國盃3屆冠軍的西班牙在德國蓋爾森基興（Gelsenkirchen）舉行的賽事中擊敗衛冕軍義大利，義大利隊的卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）

在下半場開始後10分鐘的一記烏龍球，將西班牙送進了16強。

西班牙的第2場勝利讓他們在小組賽還剩1場比賽的情況下確保B組第1，這代表6月30日在科隆（Cologne）進行的16強戰，西班牙的對手將是分組賽事中最好的第3名球隊之一。

義大利輸給西班牙後尚未晉級，但24日在萊比錫（Leipzig）對陣克羅埃西亞的比賽如能打成平手，將可為斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）領軍的義大利隊取得1分積分，鎖定分組第2名。

西班牙與義大利雙方是連續第5次在歐國盃交鋒，西班牙這次本應以更大優勢取勝，因為他們正為3年前在溫布利（Wembley）舉行的歐國盃復仇，當時西班牙在四強賽的PK戰中輸給義大利。

英格蘭踢平丹麥後確定闖進16強，但外界對他們小組賽這兩場表現並不滿意。 法新社
英格蘭踢平丹麥後確定闖進16強，但外界對他們小組賽這兩場表現並不滿意。 法新社

另一方面，稍早於法蘭克福（Frankfurt）進行的C組賽事，英格蘭看好擊退丹麥拿下16強門票，但他們的表現卻不如人意，這讓外界對英格蘭首次成為歐國盃冠軍的機會產生更多疑問。

這場英格蘭與丹麥之戰重演2020年歐國盃4強賽，當時是由英格蘭獲勝。今天的比賽中，由總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭取得了完美開局，華克（Kyle Walker）逮住丹麥後衛克里斯汀生（Victor Kristiansen）防守失神的機會，由凱恩（HarryKane）起腳得分。

不過，丹麥隊憑著尤爾曼（Morten Hjulmand）在半場結束前的精彩進球與英格蘭打成平手，拿下非常值得的1分積分。

賭盤看好的英格蘭將挑戰從沒入手的歐國盃冠軍，邵斯蓋特在談到全隊這次賽事目標時說，「我們的挑戰是做一些以前從沒做到的事，所以不會再比它更艱鉅了」。

英格蘭在首戰僅以1-0擊敗塞爾維亞，邵斯蓋特在對丹麥比賽完後補充說，「顯然我們對兩場比賽的表現水準感到失望」。

歐國盃 英格蘭

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