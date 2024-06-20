體育署舉辦國際論壇城市交流 精進台灣品牌賽事

「2024台灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」將於21日在體育署登場，邀請各國城市代表、知名賽事主辦單位與台灣交流，期盼讓世界看見台灣，並促進台灣賽事轉型與城市品牌結合。

教育部體育署主辦的「2024台灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」，由夯運動in Taiwan計畫協同主持人陳美燕開場，回顧研習營歷年成果，並推廣台灣品牌賽事概念，持續以此作為研習營未來執行目標。

研習營今年主軸「國際運動賽事x城市品牌形象」，邀請來自荷蘭、泰國、馬來西亞及日本等國際城市的城市代表、知名賽事主辦單位，分享經營城市品牌。其中包含荷蘭阿爾克馬爾體育公司的經理兼運動顧問博倫（Paul Bollen）、泰國OCEANMAN總監素帕賽（Anusit Sukprasert）及馬來西亞環蘭卡威自行車賽營運長賈拉爾（Emir Abdul Jalal）。

體育署國際及兩岸運動組專員黃旭平接受中央社採訪時表示，舉辦國際論壇希望精進台灣品牌的國際賽品質，除了引入運動觀光、城市行銷等國際經驗，加強國際交流與世界接軌外，同時將邀請各城市代表、知名賽事主辦單位實地參訪台灣主辦的國際賽，也讓國際了解台灣辦賽的量能。

體育署表示，期許藉由國際論壇，促進台灣賽事轉型與城市品牌結合，強化原有經典賽事的口碑，更輔導潛力賽事發展更為成熟，並帶動城市觀光和經濟發展，讓世界看見台灣。

今年還有2場國際論壇，分別於8月9日及11月8日登場，後續將有來自加拿大、立陶宛、日本及韓國等國際城市代表齊聚交流，議題延伸至城市與運動科技的產業發展。