快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

射箭／世界盃安塔利亞站 中華反曲弓男、女團止步16強

中央社／ 台北20日電
中華射箭隊出賽。射箭協會臉書
中華射箭隊出賽。射箭協會臉書

射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓男、女團淘汰賽，已取得奧運滿額的台灣射箭代表隊，意外雙雙都在16強提前出局。

中 男、女反曲弓射箭隊上週在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運資格賽順利達標，女子隊闖進4強、男子隊獲得前3名，都如願搶下滿額奧運門票。

射箭隊隨後也續留參加世界盃安塔利亞站，男子團體同樣由湯智鈞、戴宇軒、林子翔3人聯手，他們在排名資格賽以2015分獲得第7種子，首輪輪空，結果16強就以55比57、52比56、55比52、47比50，總積分2比6不敵西班牙。

中華女團情況也差不多，雷千瑩、李彩綺、邱意晴3人在排名資格賽以1954分獲得第7種子，首輪同樣輪空，16強對上義大利，以51比51、53比55、53比51、51比52，總積分3比5落敗，也是止步16強。

射箭隊總教練劉炳宏在接受中央社訪問時提到，其實狀況都還不錯，但就是過程中有些失誤，「現在世界各國實力都很接近，容錯率非常低，儘管已經取得奧運資格，但接下來還有很多事要做。」

接下來男、女代表隊都還有個人賽事要進行，繼續透過以賽代訓的形式備戰巴黎奧運。

湯智鈞 邱意晴 雷千瑩

延伸閱讀

田徑／機場跑道當訓練場 吐瓦魯派1人代表團參加巴黎奧運

體操／新招準備不及不受影響 丁華恬放眼奧運頒獎台

巴黎奧運／最後資格賽奪滿額門票 中華射箭隊拚再登頒獎台

巴黎奧運／射箭最終資格賽搶下男女滿額 15項54席看中華隊選手名單(不斷更新)

相關新聞

歐國盃／沒意外！德國擊敗匈牙利率先闖入16強

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）地主德國隊今天以2比0擊敗匈牙利，以A組兩戰兩勝的成績，率先在參賽隊伍中殺入1...

體育署舉辦國際論壇城市交流 精進台灣品牌賽事

「2024台灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」將於21日在體育署登場，邀請各國城市代表、知名賽事主辦單位與台灣交流，期盼讓...

射箭／世界盃安塔利亞站 中華反曲弓男、女團止步16強

射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓男、女團淘汰賽，已取得奧運滿額的中華射箭代表隊，意外雙雙都在16強提前出局

擊劍／台法混血好手 披中華隊戰袍盼以成績報答台灣

台灣男子銳劍排名第一的葛屹盧是位台法混血。他告訴中央社，「若沒有台灣，擊劍在我生命中不會那麼重要」。2021年他轉披中華...

溫網／開戰前兩周......「英國希望」背傷退女王草地賽

草地大滿貫溫布頓倒數開戰，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）卻傳出傷情，他因背部不適退出女王俱樂部草地賽（Que...

歐國盃／倡男女同工同酬 丹麥男足自願不加薪

真正意義上的男女平權，丹麥男足代表隊拒絕歐國盃加薪，讓女足待遇提升，致力落實同工同酬！丹麥足協日前表示，球員工會提出新合約獲男足認同，內容是男足不加薪、提升女足出場費，未來丹麥國腳不分男女，出賽酬勞相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。