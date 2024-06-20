射箭／世界盃安塔利亞站 中華反曲弓男、女團止步16強

射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓男、女團淘汰賽，已取得奧運滿額的台灣射箭代表隊，意外雙雙都在16強提前出局。

中 男、女反曲弓射箭隊上週在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運資格賽順利達標，女子隊闖進4強、男子隊獲得前3名，都如願搶下滿額奧運門票。

射箭隊隨後也續留參加世界盃安塔利亞站，男子團體同樣由湯智鈞、戴宇軒、林子翔3人聯手，他們在排名資格賽以2015分獲得第7種子，首輪輪空，結果16強就以55比57、52比56、55比52、47比50，總積分2比6不敵西班牙。

中華女團情況也差不多，雷千瑩、李彩綺、邱意晴3人在排名資格賽以1954分獲得第7種子，首輪同樣輪空，16強對上義大利，以51比51、53比55、53比51、51比52，總積分3比5落敗，也是止步16強。

射箭隊總教練劉炳宏在接受中央社訪問時提到，其實狀況都還不錯，但就是過程中有些失誤，「現在世界各國實力都很接近，容錯率非常低，儘管已經取得奧運資格，但接下來還有很多事要做。」

接下來男、女代表隊都還有個人賽事要進行，繼續透過以賽代訓的形式備戰巴黎奧運。