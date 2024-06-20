擊劍／台法混血好手 披中華隊戰袍盼以成績報答台灣

台灣男子銳劍排名第一的葛屹盧是位台法混血。他告訴中央社，「若沒有台灣，擊劍在我生命中不會那麼重要」。2021年他轉披中華隊戰袍，他說，「台灣幫助我那麼多，代表台灣更有意義」。

今年5月，台灣銳劍男子團體在奧運前最後一場世界盃巴黎聖莫爾（Saint-Maur）MONAL挑戰賽中拿下世界第7，締造隊史在世界杯A級賽中的最佳名次。而領軍選手，便是目前世界排名56、台灣男銳排名第一的台法混血選手葛屹盧（Yilu Guillemot）。

走進座落於巴黎西北郊勒瓦盧瓦運動俱樂部（Levallois Sporting Club）內歐洲數一數二的擊劍訓練中心，可看到挑染紅色頭髮的葛屹盧正和來自澳洲、美國、巴西、立陶宛等國的頂尖好手進行團體對練，幾位法國奧運金牌選手也在場上。

25歲的葛屹盧出生法國，擁有雙重國籍的他曾為法國效力，拿下法國青年團體冠軍與個人第三。如今他身穿貼有中華台北隊徽的擊劍服，奮力為台灣揮劍。

練習後他接受中央社專訪，談及台灣與他擊劍生涯的密切關係，以及毅然決定轉披台灣隊戰服的原因。

他用流利的中文告訴記者，來自法國的父親本來要去中國求學，但當年發生天安門事件，因此決定來台，並和出生苗栗的母親相遇相戀。

葛屹盧因從小看日漫，對劍道產生興趣，但父母覺得劍道館又貴又遠，家附近的運動館有擊劍課，誤打誤撞開啟了擊劍生涯。

但他並非一開始就展現運動天份，反倒是學什麼都不出色。「乒乓球我很弱，柔道和擊劍也是，反正都不強」，葛屹盧笑著說。

「轉機」出現在葛屹盧12歲這年。全家人回桃園陪伴病重的阿嬤，醫院對面是擁有擊劍培訓隊的永豐高中，在學校同意下，父親決定讓他和校隊一起接受嚴格練習。

葛屹盧坦言，在此之前從沒特別覺得自己是台灣人，但這段經歷成了人生轉折點。他表示，「我一邊打劍，一邊看我家人和阿嬤，就覺得我對這座島、這個國家有了很強的連結」。

他因擊劍更融入台灣，也更親近阿嬤，有種練擊劍就是為了阿嬤而努力的感覺。「這是我和台灣連結的方式」，葛屹盧說。

5個月後阿嬤逝世，葛屹盧回到法國，發現自己的體能、腳步等都大幅進步，「回法國後我發現自己變強了，隨後加入地區隊、國家隊，還獲得法國冠軍」。

然而他每次回台灣練習時都會發現投身擊劍的朋友越來越少，「他們訓練環境只有高中，沒辦法出去比賽，很少機會和資源往下一階邁進」。

葛屹盧指出，台灣有很多努力、有天份的選手，但由於不常出國切磋，導致打法沒有與時俱進，「當台灣選手很辛苦，看不太到未來」，他無奈說。

運動員都需要一個目標。20歲進入大學時，葛屹盧一度對擊劍感到徬徨，決定踏上已5年不見的台灣故土，重拾初衷。

透過觀察，他感受到在法國的自己有更多資源，因此想替台灣做點什麼。他告訴中央社，「若沒有台灣，擊劍在我的生命中不會那麼重要，打擊劍是我台灣的一面」。

25歲的葛屹盧出生法國，擁有雙重國籍的他曾為法國效力，拿下法國青年團體冠軍與個人第三。然而如今他卻身穿貼有中華台北隊徽的擊劍服，奮力為台灣揮劍。中央社

「若我幫台灣拿牌，就可能改變擊劍環境；越有成績，就越有權利爭取。或許是個天真的夢想，但這確實是我的目標」。葛屹盧說：「台灣幫助我那麼多，代表台灣更有意義，也更重要。」

2021年，葛屹盧脫下法國戰袍，轉為代表中華台北出征國際賽事，盼用好成績為台灣擊劍運動員爭取更好的條件。

談到法國制度，葛屹盧指出，法國運動員會先代表俱樂部，從地區俱樂部到國家，各階段都有不同資源。「在台灣，若你沒有被看到，就沒人理你，不會推你一把；當然若你國際得牌，就能有很多幫忙」。

他說，法國會提供國內12到20位選手以奧運為目標的長期協助；相對台灣，只有獲國際成績的選手能得補助，且多以2年為單位，導致選手壓力很大，擔心下一年沒有經費。

另外，葛屹盧表示，透過政府設置的「表現合約」（Pacte de performance）機制，由協會媒合企業和職業運動員簽約合作的機制也值得參考。

運動員可獲企業聘雇與相關培訓，每月工作特定時數，其餘時間訓練並代表公司出賽，退役後可終生在該企業工作。「這對選手是保障，讓他們專心比賽」。

他指出，台灣也開始有企業加入，如他就受到雲豹能源贊助。雖然企業贊助重點運動可抵稅，但企業和運動員必須彼此尋覓，不像法國有平台協助媒合。

葛屹盧希望台灣選手共好，多次居中牽線，讓選手來法比賽時順道來勒瓦盧瓦運動俱樂部訓練。

前國家選手及現任國家隊教練卡拉姆（GeorgesKaram）觀察台灣選手表現，認為台灣訓練顯然紮實，「但要更常出國，學習和比賽，要4年長期訓練，這是最少的，這對職業賽事很重要」。

過去一年葛屹盧從學生選手首次轉戰職業，國際名次從200多大幅上升至56名，表現亮眼有目共睹。

卡拉姆說，「去年開始他成績飛躍，突飛猛進。當然還需要學習職業賽事運作規矩，但我對他的進步非常有信心」。

將於22日赴科威特出征亞錦賽的葛屹盧告訴記者，他未來目標不僅想代表台灣出戰2028洛杉磯奧運，更要為台灣拿牌；2032布里斯本奧運他則希望帶領男子團體隊登上頒獎台。

他說，「之後，我也能作台灣隊教練，繼續為擊劍貢獻」。