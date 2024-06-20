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歐國盃／倡男女同工同酬 丹麥男足自願不加薪

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
丹麥男足在新合約不願加薪，選擇支持與女足同工同酬！（圖為丹麥男足）(photo from Wikimedia)
丹麥男足在新合約不願加薪，選擇支持與女足同工同酬！（圖為丹麥男足）(photo from Wikimedia)

真正意義上的男女平權，丹麥男足代表隊拒絕歐國盃加薪，讓女足待遇提升，致力落實同工同酬！丹麥足協日前表示，球員工會提出新合約獲男足認同，內容是男足不加薪、提升女足出場費，未來丹麥國腳不分男女，出賽酬勞相同。新協議下，更多資金用於建立聯合基地，以供男足、女足、國家青年隊共同使用，丹麥球員工會讚賞是同酬的一大步。

男足贊成不加薪！

根據《衛報》報導，適逢歐國盃正賽，丹麥男足迎來新合約擬定，在球員工會提出男足不加薪的新合約後，獲得男足全力支持，新合約會提升女足的待遇，這讓男、女足的基本出場費相同，在積極落實同工同酬上，丹麥跨出堅定的一步。

新合約內容指出，丹麥男足放棄加薪機會，並降低保險覆蓋率15%，這讓女足保險覆蓋率提升50%、U21男足（國家青年隊）的保險覆蓋率提升40%，球員工會負責人漢森表示，將新版本合約交給男足代表：克里森藤森、德萊尼、埃里克森、赫伊別爾等球星時，他們非常認同，也贊成工會提出的解決方案。

過往丹麥一直想追求同工同酬，但男足、女足都不認同由男足直接撥款給女足的做法，2017年的男足與足協薪酬糾紛中，就有一項是男足每年要為女足提供6萬鎊的薪酬，新版本合約顯然改善了女足作為附屬的問題。

丹麥領男女同酬

新合約將在今夏的歐國盃結束後開始履行，而合約還包含其他項目，在男足不加薪後，更多資金用於建立聯合基地，以供男足、女足、國家青年隊共同使用。

丹麥工會並非第一個高呼同工同酬的，美國女足此前在2022年就與美國足協進行一系列的訴訟，最後以和解坐收，在後續的世界盃中，扣除給予美國足協的份額，美國男女足的獎金都將是對半平分。但差別在於，美國同酬是針對獎金部份，而丹麥已經走到基本出場報酬的這步。

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