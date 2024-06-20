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歐國盃／慘敗德國後 蘇格蘭踢平瑞士保住晉級16強機會

中央社／ 科隆19日綜合外電報導
蘇格蘭踢平瑞士，保住了球隊晉級16強淘汰賽的一線生機。 美聯社
蘇格蘭踢平瑞士，保住了球隊晉級16強淘汰賽的一線生機。 美聯社

蘇格蘭今天1：1踢平瑞士，他們雖未取得28年來在重大賽事出戰瑞士的首場勝利，不過至少自本屆歐國盃首戰慘敗地主德國中恢復，保住了球隊晉級淘汰賽的一線生機。

法新社報導，由克拉克（Steve Clarke）領軍的蘇格蘭雖在首戰以1：5輸給德國，但他們在科隆（Cologne）與瑞士的比賽表現成熟勇敢。

蘇格蘭面對更有經驗的瑞士，開賽早早取得領先。目前於英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）踢球的麥克托米納（Scott McTominay），在資格賽就是全隊進球王，他接應來自麥葛瑞格（Callum McGregor）的反擊進攻傳球，一腳踢進大門。

瑞士在半場結束前，由沙奇里（Xherdan Shaqiri）抓住羅斯頓（Anthony Ralston）鬆散傳球機會勁射入網，追平蘇格蘭。

這是蘇格蘭後場控球不穩的幾個例子之一，但比起他們對陣德國的比賽，表現已有明顯進步。

克拉克告訴記者：「我認為面對一個優秀對手，這是不錯的團隊表現。這是對一個令人失望夜晚的良好反應，我們仍在賽事中存活。」

蘇格蘭在這場比賽最後一刻原本可能獲勝，韓利（Grant Hanley）代替吃紅牌無法下場的波蒂斯（RyanPorteous）上陣，最後時刻頭槌進攻可惜擊中門柱。

蘇格蘭自1996年歐國盃以1：0擊敗瑞士以來，未能在重大賽事取得首勝不免令人失望。然而瑞士並非簡單對手，它們在2020年歐國盃打進8強，過去5次賽事均至少踢進16強。蘇格蘭在國際足球總會（FIFA）排名第39，瑞士則是第19。

歐國盃 羅斯 英超

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