柏林女網／逆轉頭號種子 詹皓晴搭俄女勇闖4強
柏林女網賽第二輪強碰頭號種子，我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）演出逆轉勝，兩人不受比賽暫停影響，最終把握住「超級搶10」機會，搶下4強門票。
柏林女網賽屬於WTA 500系列賽，總獎金80萬2237歐元，美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）名列頭號種子，兩人和台將特別有緣，首輪「超級搶10」驚險擊敗我國女將吳芳嫺，第二輪馬上遭遇另組台將詹皓晴／庫德梅托娃。
首盤雙方就打得激烈，台俄組合第11局率先破發，但接續自己盤末發球局2個拿下盤數的機會都錯過，反遭回破，讓戰局進入「搶7」；「搶7」中台俄組合頭2個發球分都失守，以5：7讓出首盤。
第二盤台俄組合在第6局率先破發，連保帶破下取得5：2領先；此時比賽受天候狀況影響中斷，所幸恢復比賽後台俄組合維持狀態，先以6：3扳平盤數，決勝的「超級搶10」再取得9：6的「聽牌」優勢，儘管被對手瓦解2個賽末點，台俄組合第3個機會沒再錯過，最終就以10：8收下逆轉勝，前進4強。
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