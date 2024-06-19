伯明罕女網／光速闖4強！謝淑薇挑戰第3冠差兩步

從紅土轉戰草地賽場，我國網球「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）連戰皆捷，今天伯明罕女網賽8強面對地主組合沙蘭（Samantha Murray Sharan）／席爾瓦（Eden Silva）更賞給對手「鴨蛋」，只花1小時又5分鐘以6：0、6：4拿到4強門票。

謝淑薇本周世界排名從第2小降一席，但和目前女雙球后梅騰絲仍是大會頭號種子，首輪總共只失2局就晉級，今天再展現球后組合身手，一下場馬上破了地主組合發球局，且連破帶保直取6局，只花20分鐘就先下一城。

第二盤頭號種子又是第一局就破發成功，自己發球局也完全守住，儘管第9局的破發點暨賽末點沒把握，接續自己的賽末發球局就沒有懸念，且是直落4分拿下，以6：4駛進4強。

伯明罕女網屬於WTA 250等級賽事，總獎金26萬7082美金，謝淑薇早在2012年就有登頂紀錄，當時是和匈牙利芭波絲（Timea Babos）共享榮耀；2019年謝淑薇再和剛退役的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）登頂，今年要挑戰個人第3座伯明罕金盃和12820美金的冠軍獎金。