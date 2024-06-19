溫布頓／丹麥甜心、大坂直美入列！4位大滿貫得主獲外卡

溫布頓將於7月1日點燃戰火，大會今天公告部分外卡名單，女單8張外卡已發出7張，除3位地主女將，另外4張頒給擁有大滿貫資歷的大坂直美、德國柯波兒（Angelique Kerber）、美網演出灰姑娘驚奇的瑞度卡努（Emma Raducanu）和「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

大坂直美是4屆大滿貫得主，今年將是她2019年後重返溫布頓。產後復出的大坂直美，今年法網雖第二輪就出局，但是敗給最終完成3連霸的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），且是今年法網唯一從斯威雅蒂手中拿下盤數的選手。

最高排名曾登上球后寶座的柯波兒是2018年溫布頓冠軍，2016年也打進決賽，相隔一年回歸草地大滿貫，同樣受到矚目。

2021年美網驚奇奪冠的瑞度卡努，目前世界排名165名，2021年她以338名排名獲得外卡，一路挺進第四輪，今年再成「地主希望」。

澳網前冠軍、丹麥前球后伍茲妮雅琪目前排名114，今年也是她2019年後重返草地大滿貫，溫布頓是她唯一不曾打進8強的大滿貫賽。

男單會內賽8張外卡目前公布7張，全部是地主選手，男雙和女雙會內外卡各7張，目前公布的男雙5組、女雙3組也都是給英國組合。