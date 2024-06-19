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自行車／純白鹽田加金黃夕陽 白金騎跡雲嘉南開騎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉行「白金騎跡雲嘉南」記者會。圖／雲嘉南風管處提供
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉行「白金騎跡雲嘉南」記者會。圖／雲嘉南風管處提供

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉行記者會，以雲嘉南濱海特殊的純白鹽田及金黃色夕陽美景為特色，正式公布以「白金騎跡雲嘉南」作為雲嘉南濱海自行車活動品牌，同時宣傳今年一系列自行車相關活動。

記者會上雲林、嘉義、台南各縣市觀光局處以及地方觀光協會皆派代表出席力挺，讓啟動活動熱鬧非凡。

雲嘉南風管處處長許宗民表示，「白金騎跡雲嘉南」是因為雲嘉南濱海地區有非常漂亮的白色鹽田，以及讓人難忘的金色夕陽，騎乘在鹽田濕地就可以看到美麗的「白金」景色，推薦大家用自行車20公里的時速，深刻體驗雲嘉南的土地風光，加上沿途美食、手做體驗以及小農物產，推薦大家深入巷弄看到每一個景區的美好。

雲嘉南風管處將於9月7日舉辦大型自行車活動「騎福極西點」，號召全國車友齊聚台南的南鯤鯓代天府，騎往台灣本島極西點「國聖港燈塔」打卡，再繞經臺灣規模最大的正統鹿耳門聖母廟，結合王爺及媽祖兩大信仰，以雲嘉南濱海重要宗教信仰為主題，活動分3條路線，90公里（騎福組）、50公里（騎跡組）、30公里（親子組），沿途走訪水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田、七股遊客中心、好美船屋、1920美漾森林等雲嘉南知名觀光景點，來一趟特別的騎車祈福白金雲嘉南之旅。

自今年5月份開始，雲嘉南風管處在許宗民處長領騎下，舉辦了一系列自行車活動，包含「輪轉山海圳，邁向成功之路」自行車活動，騎經「山海圳」國家綠道起點，前往鄭成功紀念公園，大家一路「邁向成功」；2梯次的自行車在地領騎人員培訓，希望培育出專業的領騎人員為民眾做導覽和介紹；並且6月1日為響應世界自行車日，號召在地支持永續理念的企業團體共百餘人，沿騎雲嘉南多元自行車道夕鹽段及台江段，帶領車友們飽覽雲嘉南濱海特有的鹽田與潟湖美景。

接著7月及8月將規劃嘉義和雲林在地單車小旅行，由領騎導覽達人率隊，來場布袋好美小鎮低碳之旅，以及走訪雲林三條崙黑森林、四湖海岸植物園，體驗濱海地區獨有的生態魅力。此外，雲嘉南風管處也自6月20日起，啟動自行車騎士的自主認證活動，鼓勵車友們踴躍到訪雲嘉南，到9月底之前，只要來到活動指定景點，或到達雲嘉南濱海觀光圈超過150家貼有「白金騎跡雲嘉南」的商家，拍下人、單車與景點的合照，張貼在社群上分享雲嘉南之美，就有機會參加每月的抽獎活動，另外，為了鼓勵大家使用公共自行車，特別推出「YouBike，I like，一騎拜訪雲嘉南」活動，只要騎乘YouBike微笑單車，完成指定合照，也有機會參加抽獎，其中獎項最受矚目的是目前全球最大自行車活動的環法賽正版車衣，提供幸運車友收藏紀念。

鐵人國手王威凱今天也特地現身記者會，曾經在6月1日雲嘉南世界自行車日活動擔任領騎的他笑說，當時是第一次擔任領騎，所以很緊張，但一看到沿途與激烈比賽截然不同的鹽田風光後，讓他相當享受，緊張情緒也放鬆了不少，這次的領騎也讓他對台南風光也留下深刻印象，對於7月28日即將辦理第3梯次培訓課程，他也呼籲大家快來報名，透過課程以及實際領騎大家一起來成為專業又愛護鄉土的領騎人員。

王威凱表示對於即將推出的嘉義、雲林小旅行以及自主認證活動，他之前因為參與規劃路線，所以曾親自走訪深入各個景點，其中嘉義的1920美漾森林有一段景色，讓他相當難忘，是他個人力推的絕美景點。王威凱也呼籲不管是嘉義、雲林小旅行或是自主認證活動，請大家用最環保的自行車旅行方式，好好體驗雲嘉南沿途美景。嘉義、雲林小旅行將在7月1日於KKDay網站開放報名。

騎士

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