歐國盃／法國噩耗 姆巴佩鼻子骨折最快8強淘汰賽才能上場

「法國金童」恐無緣歐國盃？素有小世界盃美稱的歐國盃日前開打，小組賽首輪，強權法國驚險以1：0擊退來勢洶洶的奧地利，陣中身價最高的王牌、「法國金童」姆巴佩鼻子骨折，據外媒了解，姆巴佩雖未有立即手術的必要，但也很難迅速回歸賽場，大概傷缺15天，屆時已是淘汰賽8強階段，缺少金童、在強隊林立中，法國能否撐到那時仍是未知。

法國金童傷及臉部

根據《每日郵報》報導，素有小世界盃美稱的歐國盃日前開打，眾所矚目的強隊之一、「高盧雄雞」法國在18日小組賽首輪就遇上大麻煩，比賽內容與來勢洶洶的奧地利相差不遠，雖能創造出得分機會，但在把握度上始終差了一截，歷屆世足賽累積12球的「法國金童」姆巴佩，在歐國盃賽場仍舊是難求一顆進球。

法國憑藉奧地利烏龍球、以一球險勝，但眾將與法國粉絲都開心不起來，因為王牌姆巴佩傷退，本役司職中鋒的姆巴佩，多次與奧地利強悍中衛丹索對抗，最終傷及臉部、導致鼻子骨折而傷退。就醫檢查後雖沒有立即動手術的必要，但要迅速重返賽場也不太可能。

外媒分析，姆巴佩得缺席約15天，才能配戴面具重返賽場，15天後已是歐國盃的淘汰賽8強階段，參考法國本屆陣中攻擊手定位，最能接替姆巴佩上場的是他的俱樂部前隊友穆阿尼，但這位25歲中鋒本季狀態堪憂，少了姆巴佩的法國能否撐到8強賽等隊長回歸，仍是未知數。

蒙面姆巴佩返賽場

姆巴佩賽後還在社群平台發文，笑問「能否推薦我好的面具？」，更吸引到酷愛玩社群的英超球員穆派留言，這位落選法國國家隊的前鋒，推薦了自己頭像的面具給姆巴佩，顯見姆巴佩心態並未受到打擊，他信任隊友能打勝仗、打算後續戴上面具重返球隊助陣。

本季歐國盃賽制與以往相同，24支勁旅分為6組，分組前2名直接晉級，4支戰績最佳的小組第3名也能出線，法國首戰取得了3個積分、形同半隻腳跨入淘汰賽，但難題在於淘汰賽對手實力都不俗，若未能以小組首名晉級，恐怕得強碰其他組的頭號種子，屆時欠缺終結能力的法國情況將不慎樂觀。

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