快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

歐國盃／法國噩耗 姆巴佩鼻子骨折最快8強淘汰賽才能上場

台灣醒報／ 台北報導
法國金童姆巴佩在歐國盃首戰就傷退，據外媒了解恐等到淘汰賽才能歸隊，屆時法國也可能已經出局。 美聯社
法國金童姆巴佩在歐國盃首戰就傷退，據外媒了解恐等到淘汰賽才能歸隊，屆時法國也可能已經出局。 美聯社

「法國金童」恐無緣歐國盃？素有小世界盃美稱的歐國盃日前開打，小組賽首輪，強權法國驚險以1：0擊退來勢洶洶的奧地利，陣中身價最高的王牌、「法國金童」姆巴佩鼻子骨折，據外媒了解，姆巴佩雖未有立即手術的必要，但也很難迅速回歸賽場，大概傷缺15天，屆時已是淘汰賽8強階段，缺少金童、在強隊林立中，法國能否撐到那時仍是未知。

法國金童傷及臉部

根據《每日郵報》報導，素有小世界盃美稱的歐國盃日前開打，眾所矚目的強隊之一、「高盧雄雞」法國在18日小組賽首輪就遇上大麻煩，比賽內容與來勢洶洶的奧地利相差不遠，雖能創造出得分機會，但在把握度上始終差了一截，歷屆世足賽累積12球的「法國金童」姆巴佩，在歐國盃賽場仍舊是難求一顆進球。

法國憑藉奧地利烏龍球、以一球險勝，但眾將與法國粉絲都開心不起來，因為王牌姆巴佩傷退，本役司職中鋒的姆巴佩，多次與奧地利強悍中衛丹索對抗，最終傷及臉部、導致鼻子骨折而傷退。就醫檢查後雖沒有立即動手術的必要，但要迅速重返賽場也不太可能。

外媒分析，姆巴佩得缺席約15天，才能配戴面具重返賽場，15天後已是歐國盃的淘汰賽8強階段，參考法國本屆陣中攻擊手定位，最能接替姆巴佩上場的是他的俱樂部前隊友穆阿尼，但這位25歲中鋒本季狀態堪憂，少了姆巴佩的法國能否撐到8強賽等隊長回歸，仍是未知數。

蒙面姆巴佩返賽場

姆巴佩賽後還在社群平台發文，笑問「能否推薦我好的面具？」，更吸引到酷愛玩社群的英超球員穆派留言，這位落選法國國家隊的前鋒，推薦了自己頭像的面具給姆巴佩，顯見姆巴佩心態並未受到打擊，他信任隊友能打勝仗、打算後續戴上面具重返球隊助陣。

本季歐國盃賽制與以往相同，24支勁旅分為6組，分組前2名直接晉級，4支戰績最佳的小組第3名也能出線，法國首戰取得了3個積分、形同半隻腳跨入淘汰賽，但難題在於淘汰賽對手實力都不俗，若未能以小組首名晉級，恐怕得強碰其他組的頭號種子，屆時欠缺終結能力的法國情況將不慎樂觀。

【更多精采內容，詳見

姆巴佩 林立 歐國盃

延伸閱讀

少校飛行官泳池訓練被器材絆倒骨折 告空軍司令部國賠234萬結果出爐！

歐國盃／替補新星傷停階段進球 葡萄牙戲劇性擊敗捷克

歐國盃／法國力退奧地利 大將姆巴佩鼻梁骨折掛彩

足球／姆巴佩甫加盟皇馬 不踢巴黎奧運無緣為地主爭金

相關新聞

歐國盃／法國噩耗 姆巴佩鼻子骨折最快8強淘汰賽才能上場

「法國金童」恐無緣歐國盃？素有小世界盃美稱的歐國盃日前開打，小組賽首輪，強權法國驚險以1：0擊退來勢洶洶的奧地利，陣中身價最高的王牌、「法國金童」姆巴佩鼻子骨折，據外媒了解，姆巴佩雖未有立即手術的必要

歐國盃／替補新星傷停階段進球 葡萄牙戲劇性擊敗捷克

葡萄牙新星孔塞桑（Francisco Conceicao）今天在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽F組賽事...

台塑盃女網／被謝淑薇選中後首戰 曹家宜激戰三盤止步

2024台塑盃國際職業女子網球錦標賽今天在台北市網球中心進行會內賽第一天的賽程，台灣選手包含大會第二種子梁恩碩以及曹家宜...

歐國盃／年齡相加106歲 德國世足金牌3老穩定全隊軍心

2024年歐國盃足球賽，地主德國陣中3老諾伊爾、克羅斯與穆勒加起來已106歲，如今3位2014年世足金牌功臣要帶領這支換...

高雄羽球大師賽今開戰 男單好手王子維：獎牌留台灣

VICTOR2024高雄羽球大師賽今天在高雄巨蛋體育館登場開戰，共19國、429位選手報名參賽，力拚總獎金10萬美元。首...

歐國盃／排名相差45！ 斯洛伐克爆冷勝比利時創史詩級下剋上

2024年歐國盃（Euro 2024）足球賽今天爆大冷門，世界排名48的斯洛伐克1比0擊敗世界排名第3的比利時，展現歐國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。