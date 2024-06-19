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歐國盃／替補新星傷停階段進球 葡萄牙戲劇性擊敗捷克

中央社／ 德國萊比錫18日綜合外電報導
葡萄牙新星孔塞桑替補上陣在傷停階段踢進致勝球！ 美聯社
葡萄牙新星孔塞桑替補上陣在傷停階段踢進致勝球！ 美聯社

葡萄牙新星孔塞桑（Francisco Conceicao）今天在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽F組賽事替補上陣幾分鐘後就進球，幫助球隊2比1擊敗捷克。

法新社報導，21歲邊鋒孔塞桑近距離射門成功破網，幫助葡萄牙逆轉。

在比賽的第62分鐘，普羅沃德（Lukas Provod）在禁區附近精彩射門，讓捷克首開紀錄，取得1比0領先。

足壇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）帶領的葡萄牙，雖表現不如預期精彩，但努力拚下勝利。葡萄牙在比賽第69分鐘因為赫拉納奇（Robin Hranac）的烏龍球扳平，之後在終場前的傷停補時階段再藉孔塞桑的進球，戲劇性地拿下勝利。

39歲老將C羅生涯第6次踢歐國盃，是史上第一人，也是歐國盃進球數最多的球員。在葡萄牙最需要他的時候，他3度攻門都被捷克門將史坦尼克（JindrichStanek）攔下。

在葡萄牙的一波進攻中，C羅攻門中柱，反彈的球被若達（Diogo Jota）補進，但C羅被判越位使進球無效。

葡萄牙中場費雷拉（Vitinha）說：「我們維持冷靜和韌性。我們保持沉穩，扳平了戰局，並相信最終能獲得勝利。幸運的是，我們在上場球員的幫助下，成功做到了這一點…我們的確是個團隊。」

葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）此役將41歲的後衛佩佩（Pepe）擺上後防，讓佩佩打破匈牙利門將基拉利（Gabor Kiraly）的紀錄，成為在歐國盃出賽最年長的球員。

葡萄牙曾於2016年首度贏得歐國盃冠軍，隊長C羅表示，他們值得再拿一次冠軍，但這次他們在德國出賽的開局艱苦勝出。

C羅 歐國盃 歐洲國家盃

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