台塑盃女網／被謝淑薇選中後首戰 曹家宜激戰三盤止步

2024台塑盃國際職業女子網球錦標賽今天在台北市網球中心進行會內賽第一天的賽程，台灣選手包含大會第二種子梁恩碩以及曹家宜偕同李珮琪、林芳安以及昨日晉級的小將曾睦潔接續出場，可惜曹家宜未能把握領先一盤的優勢，最終遭到對手逆轉，無緣16強。

台將曹家宜會內賽首輪面對大會第四種子日本岡村恭香，首盤曹家宜氣勢十足，在比賽中段連續破發得手，以6：2先下一城，不過第二盤開始，大會四號種子岡村恭香開始掌握到曹家宜的來球節奏，雙方互保發球局來到5：5，岡村恭香以7：5將盤數扳平。

來到第三盤，對手在1：1後接連破發，一下就將比數拉開到5：1，曹家宜不甘示落連趕三局，最終仍功虧一簣，歷經三個小時的激戰後以盤數1：2苦遭對手逆轉，無緣晉級16強。台塑盃是曹家宜在確認獲選為奧運雙打選手後的第一場比賽，雖不幸落敗，但曹家宜將持續調整比賽節奏以期在巴黎奧運能有突破性的表現。

台將李珮琪此次獲頒大會外卡從會內賽出發，已將近半年未參加比賽的李珮琪，賽前表示，相當開心能再一次回到球場奮戰，更謝謝網球協會給予這張外卡的機會，並且已迫不及待要上場出賽。

首場比賽面對日本選手山口芽生，李珮琪在第一盤與對手互有來回，在關鍵的第十局首遭破發，以4：6讓出首盤，次盤李珮琪精準的將球打至球場的兩個角落底線處，讓對手難以出手，以5：1在第二盤取得領先優勢，不過山口芽生此時開始採取防守戰術，李珮琪最終遭對手連趕六局，以4：6 5：7些微的比數落敗下來，無緣在會內賽持續挺進。

午後一波波的強降雨再度打亂賽程，經過多次整理場地，但敵不過斷斷續續的陣雨，無法完成今日的賽程，詹賢明裁判長將未完成的賽程延至明日再戰，女雙第一輪賽事亦同日開戰，歡迎喜愛網球的球迷朋友踴躍進場，做台灣選手最堅強的後盾。