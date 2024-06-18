高雄羽球大師賽今開戰 男單好手王子維：獎牌留台灣

VICTOR2024高雄羽球大師賽今天在高雄巨蛋體育館登場開戰，共19國、429位選手報名參賽，力拚總獎金10萬美元。首度參賽的台灣男單好手王子維，近況維持不錯，在開賽記者會表示很有信心把冠軍留在台灣。

剛結束的BWF世界巡迴賽500系列澳洲公開賽，台灣選手打出了亮眼戰績，共計有五組選手闖進到四強，創下超級500賽的最佳紀錄。今年是高雄羽球大師賽第二年舉辦，首度參賽的台灣男單好手王子維，在開賽記者會表示近況維持不錯，很有信心調整到最佳狀態,把冠軍留在台灣。