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歐國盃／排名相差45！ 斯洛伐克爆冷勝比利時創史詩級下剋上

中央社／ 法蘭克福17日綜合外電報導
世界排名48的斯洛伐克1比0擊敗世界排名第3的比利時，展現歐國盃賽場小蝦米也能對抗大鯨魚的一面。 法新社
世界排名48的斯洛伐克1比0擊敗世界排名第3的比利時，展現歐國盃賽場小蝦米也能對抗大鯨魚的一面。 法新社

2024年歐國盃（Euro 2024）足球賽今天爆大冷門，世界排名48的斯洛伐克1比0擊敗世界排名第3的比利時，展現歐國盃賽場小蝦米也能對抗大鯨魚的一面。

法新社報導，這場在法蘭克福的E組賽事，卡佐納（Francesco Calzona）執教的斯洛伐克開賽第7分鐘就由舒藍茲（Ivan Schranz）破門，給比利時一個措手不及；儘管在國際足球總會（FIFA）的世界排行相差45名，但斯洛伐克的侵略性，讓德布勞內（Kevin DeBruyne）等一眾比利時的世界級球星吃驚。

爆本屆歐國盃目前最大冷門雖不代表斯洛伐克將成為闖入決賽的大黑馬，但卡佐納認為，此戰會是給這屆賽會所有不被看好球隊的最佳鼓舞。

卡佐納說：「只要願意拚，小國弱旅也能向前衝，成為熱門強隊的麻煩。我們這隊素質整齊，會外賽階段就有不少好表現，但擊敗比利時的滋味特別不同，對方可是世界頂級球隊。不過我們畢竟與強隊間有落差，後續仍須力戰，會是艱苦之旅。」

斯洛伐克在E組第2戰是21日對烏克蘭，若再贏球幾可篤定殺進16強淘汰賽；烏克蘭今天0比3慘遭羅馬尼亞痛擊。

比利時這場掌握61%的控球時間，但射門與射正次數並未明顯優於對手，前鋒球星盧卡庫（RomeluLukaku）今天不但錯失好幾次進球機會，連下半場踢進2次追平球，最後都被影像輔助判決（VAR）撤銷。

當前這支比利時黃金世代正走入遲暮。2022年世足賽止步小組賽以來始終欲振乏力，如今在2024歐國盃之路也拉警報。

「紅魔」比利時前兩屆歐國盃打進8強，2018年世足賽獲得季軍，但才華洋溢的這支黃金世代，始終未能如外界所看好在重大賽會摘冠。

泰德斯科（Domenico Tedesco）去年2月接替馬蒂內茲（Roberto Martinez）接下紅魔帥印，以14場不敗之姿率隊打入本屆歐國盃會內賽，本頗有重振雄風態勢。

泰德斯科賽後說：「我知道遲早會遇到輸球，只是很不幸是今天這場。我們唯一沒做好的就是沒把握住機會，其實這場機會不少，雖然勝敗乃兵家常事，但球員們都很失望。」

世足賽 歐國盃 比利

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