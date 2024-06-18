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巴黎奧運／愛爾達等平台直播 「麟洋配」平常心
巴黎奧運台灣時間下月廿七日凌晨一點半進行開幕典禮，昨天適逢賽事倒數四十天，東京奧運帶回金牌的羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋出席轉播記者會。王齊麟表示，連霸不敢多想，「用挑戰者身分，看去巴黎誰調整的比較好」。
「麟洋配」目前世界排名第十，是唯一取得巴黎奧運資格的寶島男雙組合，兩人三年前驚奇奪東京奧運金牌、締造羽球史新頁，但東奧後成績起起伏伏。廿八歲的李洋已決定巴黎奧運後再打一場台北公開賽就退役，抱持「破釜沉舟」心態挑戰巴黎奧運。
東京奧運打下桌球混雙銅牌的林昀儒，巴黎將在男團、男單、混雙三線出擊，他昨天務實地說：「目標是先贏第一場」。
除桌球打下六人「滿額」門票，中華射箭隊也搶下六張巴黎奧運資格，昨天旅美高球好手潘政琮宣告連三屆獲得奧運出賽資格。巴黎奧運中華代表團目前已在十四個運動種類獲得參賽權，接續包括柔道、網球和女子高球等都會再獲得奧運席位。
中華電信連五屆參與奧運轉播，也是今年提供最多直播時數的轉播平台；愛爾達體育一、二、三、四台將有五百小時以上的中文解說，公視和華視今年也投入轉播行列。巴黎帕運八月廿九日接棒登場，愛爾達也將攜手公視和華視聯合直播賽事。
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