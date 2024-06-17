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圍棋／許皓鋐名人賽稱王 抱回本季第3冠

中央社／ 台北17日電
許皓鋐名人賽稱王，抱回本季第3冠。海峰棋院臉書
許皓鋐名人賽稱王，抱回本季第3冠。海峰棋院臉書

圍棋第5屆名人賽決賽7番勝負進入關鍵第5局，棋王許皓鋐今天確定以4比1局數擊敗林君諺九段，不僅抱回今年第3座冠軍，更榮獲冠軍獎金180萬元。

由海峰棋院主辦的名人賽於2020年開辦，延續台灣歷史最悠久的舊名人賽，同時是台灣獎金規模最大的職業圍棋賽事，冠軍獎金高達新台幣180萬元，亞軍也有60萬元，決賽採7戰4勝制，而今年由杭州亞運金牌得主許皓鋐與林君諺正面交鋒。

今天進入名人賽決賽的第5局，已經取得聽牌優勢的許皓鋐執黑先攻，50手後逐漸掌握全局主導權，最後林君諺眼看無處追趕，審思一陣後遂投子認輸，也讓許皓鋐繼海峰盃、天元賽後，拿下今年第3座冠軍，也是生涯第3度在名人賽稱王。

許皓鋐接受主辦單位採訪時認為，獲勝的關鍵在於第4局上演逆轉勝，否則戰況會變得比較刺激，而他接下來預計出戰友士盃十段賽、應氏盃世界職業圍棋錦標賽，其中友士盃決賽將對上賴均輔，力拚7連霸，許皓鋐透露，很期待與賴均輔交手，「每次我們（對決）內容都很精彩。」

亞運 許皓鋐

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