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桌球／中華女團老幹新枝 簡彤娟不服輸拚進奧運

中央社／ 台北17日電
簡彤娟。國泰女桌隊臉書
簡彤娟。國泰女桌隊臉書

從兒時懵懵懂懂不知道奧運與自己之間距離，到即將叩關巴黎奧運舞台，22歲桌球女將簡彤娟去年還陷入自我懷疑、想要放棄，在好友鼓勵下，憑著不服輸的精神，如今名字進入台灣女團名單。

陳思羽自2012年倫敦奧運起就是台灣女團固定班底，鄭怡靜則是里約、東京奧運成員，2人分別為30歲和32歲，而這次年僅22歲的簡彤娟成為奧運台灣女團新面孔。

簡彤娟小時候曾練鋼琴、舞蹈，國小二年級時因為覺得下課後有點無聊，決定報名桌球隊，但媽媽憂心她會半途而廢、一度不同意，直到她苦苦哀求2個星期後，媽媽才點頭放行。

簡彤娟接受中央社專訪時表示，國、高中對於桌球很執著，「輸了生氣會捶牆壁」，直到大學後才逐漸看開，認識到桌球不是人生全部，就繼續努力，但不要看得那麼重。

不過，簡彤娟心態能有大幅度轉變，一切是起因於大學當選成人國手後隔年落選，沉重的打擊讓過去因喜愛動漫、學習日文的她，萌生到日本留學的念頭。

簡彤娟自認技術並非頂尖，對未來桌球路也沒有十足把握，陷入迷茫的她，當時曾求助算命師尋求意見，獲得即使出國後，未來也還會在桌球圈發展的答案，她說：「算命師說我繼續留在這裡，對我自己最好的選擇，一路上還會遇到很多貴人。」

簡彤娟對算命師的話半信半疑，但或許國中、高中同窗好友陳慈庭，就是她的貴人，好友鼓勵她，應該讓人生活得更加精彩，讓她豁然開朗。

「我知道自己絕對不會放棄，就算嘴上說好累不想打，但心裡也沒有這樣想。」簡彤娟認為，應該就是骨子裡那股不服輸精神，持續支持她到現在。

從2年前一度沒有世界排名，到現在挺進世排前50，且即將踏上奧運旅程，簡彤娟透露，國小就有奧運夢，但那時候還不知道自己距離奧運有多遠，平時也不會關注世界排名，直到今年才真正覺得有機會登上奧運殿堂，而她平常心面對奧運初體驗，「就努力，不要雷到我的隊友就好。」

桌球 簡彤娟 陳思羽

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