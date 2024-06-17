拳擊／黃筱雯最晚拿資格狀態維持好 笑稱男友是穩定力量

台灣女子拳擊好手黃筱雯，在5月底靠著世界區第2次資格賽搶下奧運門票，成為台灣拳擊代表隊第6人。黃筱雯首度透露，交往半年的男友，帶給她很多信心和穩定力量。

黃筱雯今天出席2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會做上述表示。

黃筱雯在上屆東京奧運，成為台灣女拳4金釵當中，唯一拿下銅牌的選手，沒想到今年巴黎奧運，台灣4金釵卻反而黃筱雯是最後1個拿到門票的人。

她強調，雖然是最後1個拿到門票的，「但確實最接近比賽狀況的人，我覺得這樣的感覺還不錯，整個的狀態也不會掉太多，加上通常女子54公斤級都是第一天就有賽程，對我來說不是壞事。」

黃筱雯透露，到奧運前暫時規劃去日本、韓國各移訓一趟，預計7月17日返台短暫休息後就出發巴黎。

除了比賽場外，個性可愛的黃筱雯，也有個交往半年的跆拳道男友，2人只要訓練以外有空的時間，就會到處去吃吃喝喝、逛街採點拍網美照放鬆緊繃壓力，看得出來感情相當不錯。

黃筱雯難得露出小女人的表情說，可能因為2個人都是運動員，知道彼此的辛苦和訓練的累，所以很能體諒對方，給予對方心靈上最大的幫助。

黃筱雯還笑說：「本來男友也想要到巴黎看我比賽，所以我跟他說，如果你找得到地方住就來阿，我在想辦法幫忙買門票。」