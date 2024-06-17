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羽球／王齊麟PO照放閃被做文章 自認正常交往不影響練球

中央社／ 台北17日電
羽球選手王齊麟（右起）、李洋、拳擊選手黃筱雯與桌球選手林昀儒，17日在台北出席愛爾達舉辦的2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會並合影。中央社記者徐肇昌攝 113年6月17日 中央通訊社
羽球選手王齊麟（右起）、李洋、拳擊選手黃筱雯與桌球選手林昀儒，17日在台北出席愛爾達舉辦的2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會並合影。中央社記者徐肇昌攝 113年6月17日 中央通訊社

尋求衛冕奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」正積極備戰，其中王齊麟平常不忌諱大方放閃與女友合照充滿粉紅泡泡；王齊麟今天受訪說：「其實就很正常的交往，完全不會影響訓練和比賽。」

李洋和王齊麟今天出席2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會做上述表示。

王齊麟的女友「十元」本名陳詩媛，是中華職棒樂天女孩啦啦隊成員之一，2人在今年證實認真交往中，而王齊麟平時也不吝惜PO照放閃，尤其2人有著36公分最萌身高差，也成為一大亮點。

王齊麟今天在接受媒體聯訪時表示，雖然有些媒體會拿他們PO的照片做文章，「但我覺得就是一個很正常的交往關係，我們2個人也都很認真看待，所以並不會影響我的練球和比賽。」

十元則對中央社記者表示，一開始確實會有些壓力，「因為我不太習慣一直被關注，自己在啦啦隊裡也是比較低調，也覺得2人交往是私事；不過，齊麟光是走在路上就很容易被認出來，這好像也沒辦法，他也一直鼓勵我平常心作自己就好，慢慢的也就開始覺得大家關注我們也很開心，就盡量帶給每個人正能量。」

十元笑說：「本來完全都沒看羽球，平常打羽球也是純粹興趣，高中畢業後就沒再碰過了。不過，因為認識齊麟的關係，還特地從頭瞭解雙打規則、瞭解選手日常，現在除了他以外，台灣選手出國比賽我都會看。」

啦啦隊 王齊麟 羽球

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