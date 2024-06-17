桌球／林昀儒增訓練量因應巴黎奧運 曼谷賽做最後暖身

因應巴黎奧運桌球單打、混雙、團體賽密集賽程考驗，台灣桌球一哥林昀儒今天表示，近期已提升訓練量以應付比賽強度，他也預告將參加7月WTT曼谷球星挑戰賽，為奧運做最後暖身。

巴黎奧運台灣桌球男、女團參賽名單大致底定，男團將由莊智淵、林昀儒領軍，並搭配高承睿；女團將由鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟聯手出征。至於2名單打人選，要等明天最新世界排名出爐後才能拍板定案。

林昀儒在6月初世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽結束後就留在台灣調整，預計將參加7月上旬曼谷球星挑戰賽，與混雙搭檔陳思羽都將出賽，為奧運前進行熱身。

林昀儒今天出席活動接受媒體採訪時表示，很久沒有長時間都在訓練，目前感覺體力各方面都越來越好，他透露因應奧運單打、混雙、團體賽密集賽程與強度，已提升訓練量。

林昀儒上屆東京奧運率領台灣男團闖進8強，男單則與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭銅失利，混雙則與鄭怡靜聯手為台灣帶回1面銅牌。

談到這次男團成員加入高承睿，林昀儒指出，先前世錦賽也曾一起出戰，「上次成績也不錯，搭的感覺也不錯，希望繼續努力。」

林昀儒能否連2屆登上奧運頒獎台，備受期待，但他今天並未透露目標，他僅說，因為都不好打，希望先贏第1場。