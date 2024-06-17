巴黎帕運／台灣好手田曉雯林姿妤 盼站上頒獎台

東京帕運勇奪桌球女單TT10級銅牌，台灣桌球女將田曉雯這次在巴黎帕運除了征戰女單外，還與林姿妤搭檔女雙，兩人皆表示，希望力拚站上頒獎台。

身為上屆東京帕運台灣隊唯一的奪牌選手，面對即將到來的巴黎帕運，田曉雯今天出席巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會接受媒體聯訪時透露，目前有調整訓練量，讓受傷的手得到充分休息，近期準備邁入最後衝刺，目標調整到最佳狀態，「一步一腳印走上去，希望把這一年訓練的東西展現出來。」

去年在杭州亞帕運帶回2金1銀，林姿妤則表示，不管是技術訓練、身體調整有按照計畫進行，「很高興去年亞運獲得很好成績，但告訴自己還是必須往接下來比賽努力，最重要當然是巴黎帕運，希望打出比上一屆更好的成績，並以更好的心態面對這次比賽。」

除了征戰巴黎帕運的TT10級桌球女單外，田曉雯、林姿妤還攜手挑戰女雙，尤其兩人在杭州亞帕運一起拿下銀牌，透過長期的磨合，讓兩人的默契愈來愈好，田曉雯分享，「我們彼此無話不談，不管在情緒、球技上，都可以直接跟對方講，只要能敞開來講，對我們溝通、默契有很大加持。」

目前田曉雯、林姿妤皆在國訓中心積極備戰，兩人都指出，國訓中心的無障礙設施很完善，對身心障礙選手照顧很充足，其中林姿妤透露，有什麼需求也能立刻得到回應，感受很不錯。

曾兩度摘下帕運銅牌，台灣射箭好手曾隆煇將迎來生涯第5度站上帕運舞台，他表示雖然在取得資格的過程中，身體遇到一些狀況，不過最後還是順利搶下帕運門票，並期許自己以放鬆心情應戰，「目前按部就班配合教練的訓練，我覺得體能方面沒有問題，有機會站上去（頒獎台）。」