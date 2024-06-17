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巴黎奧運／退休前「最後一舞」 李洋：帶破釜沈舟的心態

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
羽球選手王齊麟（右一）與李洋 （右二）、桌球選手林昀儒（左一）、拳擊選手黃筱雯（左二）出席記者會。記者林伯東／攝影
羽球選手王齊麟（右一）與李洋 （右二）、桌球選手林昀儒（左一）、拳擊選手黃筱雯（左二）出席記者會。記者林伯東／攝影

巴黎奧運倒數40天，今天中華電信、愛爾達電視、公共電視與華視舉辦聯合轉播記者會，東京奧運摘下羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟李洋也親自出席，確定巴黎奧運後退役的李洋笑說，抱持「破釜沉舟」的決心，珍惜最後一次和王齊麟合拍的機會。

「麟洋配」目前世界排名第10，是唯一取得巴黎奧運資格的男雙組合，兩人3年前驚奇拍下東京奧運金牌、締造羽球史新頁，但東奧後成績起起伏伏，王齊麟坦言對連霸不敢多想，「用挑戰者身分，看去巴黎誰調整的比較好。」

李洋也形容，奧運的狀態就是「人人有機會，個個沒把握」，自家組合目前成績不是太好，但東奧時也是多次擊敗排名更高的對手，加上計畫巴黎奧運後再打一場台北公開賽就退役，這次抱持「破釜沉舟」心態前進巴黎，希望能再帶回好成績。

王齊麟近期常因感情世界躍上媒體版面，不過他強調仍專注在訓練上，最後40天要全面提升，從發球、接發球、防守到輪轉都要持續加強；李洋還爆料，王齊麟之前已放話，到巴黎後要把個人社群先刪除，奧運期間把所有精神放在球場。

羽球選手王齊麟（左）與李洋 （右）出席記者會。記者林伯東／攝影
羽球選手王齊麟（左）與李洋 （右）出席記者會。記者林伯東／攝影

李洋 王齊麟 羽球

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