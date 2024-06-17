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巴黎奧運／四大轉播媒體聯手 超過2500小時直播一次看

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
羽球選手王齊麟（左一）與李洋 （右一）、桌球選手林昀儒（右二）、拳擊選手黃筱雯（左二）出席記者會。記者林伯東／攝影
羽球選手王齊麟（左一）與李洋 （右一）、桌球選手林昀儒（右二）、拳擊選手黃筱雯（左二）出席記者會。記者林伯東／攝影

巴黎奧運下月正式點燃戰火，今天適逢倒數40天，中華電信、愛爾達電視、公共電視和華視今天舉辦聯合記者會，四大轉播單位宣布將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播，讓國人一起見證中華代表團國手英姿。

今天包括羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，桌球「小林同學」林昀儒和拳擊女將黃筱雯，以及獲得帕運資格的桌球組合田曉雯／林姿妤及射箭好手曾隆輝一同出席，上屆東京奧運獲得混雙銅牌的林昀儒，巴黎將在男團、男單、混雙三線出擊，他務實說：「目標先贏第一場。」

黃筱雯剛在最後一場奧運資格賽「吊車尾」拿到巴黎席位，目前團隊已經規畫好到日本及南韓移地訓練，挑戰五環殿堂前再增加經驗值。

中華電信連5屆參與奧運轉播，也是今年提供最多直播時數的轉播平台；愛爾達體育1、2、3、4台將有500小時以上的中文解說，出動近百人轉播團隊、超過50位以上專業主播和講評聯手，提供第一手比賽資訊。

公視和華視今年也投入轉播行列，包含國內矚目的羽球、柔道、舉重、網球、競技體操和桌球等都將帶來直播。

巴黎奧運台灣時間7月27日凌晨開幕，巴黎帕運8月29日接棒登場，愛爾達也將攜手公視和華視聯博直播賽事。

羽球選手王齊麟（左）與李洋 （右）出席記者會。記者林伯東／攝影
羽球選手王齊麟（左）與李洋 （右）出席記者會。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，愛爾達董事長陳怡君出席致詞。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，愛爾達董事長陳怡君出席致詞。記者林伯東／攝影
桌球選手林昀儒出席記者會。記者林伯東／攝影
桌球選手林昀儒出席記者會。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視「四大轉播單位」聯手提供超過2500小時的奧運、帕運轉播服務，環境部部長彭啟明（左六）、教育部次長張廖萬堅（右六）、中華奧林匹克委員會主席林鴻道（右五）與出席貴賓一同舉行啟動儀式。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視「四大轉播單位」聯手提供超過2500小時的奧運、帕運轉播服務，環境部部長彭啟明（左六）、教育部次長張廖萬堅（右六）、中華奧林匹克委員會主席林鴻道（右五）與出席貴賓一同舉行啟動儀式。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視「四大轉播單位」聯手提供超過2500小時的奧運、帕運轉播服務，環境部部長彭啟明（左三）、教育部次長張廖萬堅（右三）、中華奧林匹克委員會主席林鴻道（右三）與出席貴賓一同舉行啟動儀式。記者林伯東／攝影
四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事。下午舉行聯合轉播記者會揭曉轉播收視方式，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視「四大轉播單位」聯手提供超過2500小時的奧運、帕運轉播服務，環境部部長彭啟明（左三）、教育部次長張廖萬堅（右三）、中華奧林匹克委員會主席林鴻道（右三）與出席貴賓一同舉行啟動儀式。記者林伯東／攝影
拳擊選手黃筱雯出席記者會。記者林伯東／攝影
拳擊選手黃筱雯出席記者會。記者林伯東／攝影

帕運 林昀儒 桌球

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