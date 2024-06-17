林義傑領軍最速董事長黃張維、知名藝人王仁甫 挑戰蒙古戈壁極地馬拉松

去年2023年9月才剛帶領5位戰友參加「2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」，獲得男子組第10名殊榮的超馬好手林義傑，本月將偕同耕薪建設董事長黃張維、初戰極地馬拉松的藝人王仁甫及其6位戰友再度組成九人團隊，前往外蒙古征戰「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」。

蒙古戈壁世界四大極地馬拉松於2024年6月23日至6月29日在蒙古戈壁展開，比賽將持續7天6夜，參賽者須七天自負重10-14kg穿越蒙古大草原、沙丘和岩石山谷，完成全長250公里的賽道。比賽的路線蜿蜒於哈爾布赫巴爾加斯要塞、佛塔寺廟、蒙古包村落和聯合國教科文組織世界遺產鄂爾渾河谷中心等地，最終抵達喀喇崑崙古城。為了讓團員適應不同氣溫、地形的變化，林義傑帶領團隊成員歷經半年期間的越野地形訓練，為沙漠、高山、河流和各種極端氣候考驗做充足的準備，期待能完成這場不可能的任務。

2003年林義傑曾赴蒙古戈壁參賽勇奪第三名，歷經20年再戰戈壁，力邀曾一同挑戰非洲納米比亞極地超級馬拉松aka全馬破3的最速董事長—耕薪建設黃張維董事長一同參賽，相信在艱辛的賽事過程中，黃董事長穩定、善於鼓勵的特質可給予戰友莫大的助益。此次的挑戰也加入了極地馬拉初次參賽選手—知名藝人王仁甫，王仁甫近兩年與太太季芹參加過幾場國內馬拉松賽事，進而對馬拉松、鐵人三鐵等運動培養出良好的興趣愛好，為了實現去年與林義傑兩人的約定，決定勇於突破、挑戰極限，加入蒙古戈壁世界四大極地馬拉松陣容，而太太季芹也將於賽事的最後一日陪跑進場，大力支持老公首次參賽！

近來王仁甫與季芹兩人身陷「波特王」風暴，被指控收了大陸統戰的錢為內地旅遊宣傳，王仁甫、季芹除了明確表達全程自費，也解釋本來是家族旅 遊要去日本，後來是親戚因素才改去大陸。另外這次去蒙古也是全程自費，也將帶著國旗出征。

三人戰隊於今日賽前合體分享這幾個月的備賽過程，王仁甫說：「剛開始練跑的時候才起步1公里就氣喘吁吁要停下來，而且時常抽筋；現在跑完回家第一件事就是戳水泡、擦藥，訓練受傷已成家常便飯」，一旁的季芹笑說老公上次揚言要跑70公里再回家，非常有信心！沒想到接小孩放學的路途就接到腿軟抽筋在路邊的求救電話，實在心疼不捨又覺得很好笑。

這場賽事王仁甫壓力大到近期每天都失眠，畢竟林義傑在參賽名單中可是掛著世界冠軍的名號，而黃董事長月跑 500 公里實力相當堅強，深怕自己拖累隊友，因此也非常期待在 7 天賽事的最終日有季芹加入陪跑完成最後一哩路，這也是季芹首次負重跑步，令人相當感動。

為推廣極地馬拉松賽事，台灣 New Balance 特別贊助此次參賽選手品牌運動服飾作為支持，台北辦公室更推派出一名好手代表品牌出賽攜手共進。除了挑戰自我極限，林義傑、黃張維和王仁甫也希望藉此激勵更多台灣人響應台灣及國際的運動賽事，不僅是親身參與的選手們，民眾的共襄盛舉、加油打氣在專業賽事中也是非常重要的力量來源。讓我們共同期待由林義傑領軍參賽的「2024 蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」有精彩表現！

此外，從2024下半年至2025年，林義傑積極推動多項馬拉松賽事，包括「2024 SUPERACE 黑馬半程馬拉松」、「2025 SUPERACE 超馬多日賽墾丁站」等。