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歐國盃／走出上屆心臟驟停陰霾 丹麥球星進球建功

中央社／ 斯圖加特16日綜合外電報導
艾利克森。路透
艾利克森。路透

2024年歐國盃足球賽，丹麥今天靠在上屆一度於比賽中途心臟驟停的球星艾利克森進球，終場與斯洛維尼亞言和，成為這場比賽令人動容的一環。

法新社報導，效力英超曼聯的艾利克森（Christian Eriksen）職司中場，他今天在滿是丹麥球迷的斯圖加特體育場第17分鐘為丹麥隊取得領先，但斯洛維尼亞好手詹薩（Erik Janza）第77分鐘進球幫球隊扳平，為斯洛維尼亞在2000年以來的首場歐國盃比賽拿到寶貴的1分積分。

艾利克森說：「我的確認為，這次我在歐國盃的表現會與上一次很不一樣。我確實對沒在歐國盃進球很在意，腦子裡除足球外什麼都裝不下。如果我們能贏球全取3分積分，情況就又會不一樣，我們會快樂許多。」

丹麥20日在法蘭克福舉行的C組第2場比賽對英格蘭，而斯洛維尼亞將在慕尼黑出戰塞爾維亞。

艾利克森2021年在丹麥首都哥本哈根舉行的歐國盃B組丹麥與芬蘭之戰中因心臟驟停倒地，醫護人員當場為他施行心肺復甦術（CPR），丹麥在因為COVID-19而延後一年的2020年歐國盃打入4強，但後來不敵英格蘭。

安裝植入性心臟去顫器（ICD）後，艾利克森最終恢復自己的職業生涯，並在9個月後重返國際賽場，還參加2022年世界盃足球賽。

艾利克森。新華社
艾利克森。新華社

歐國盃 英格蘭

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